Nóng: TP.HCM công bố điểm thi lớp 10, tra cứu TẠI ĐÂY 19/06/2026 09:07

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 của hơn 151.000 thí sinh.

Thí sinh, phụ huynh tra cứu điểm thi lớp 10 bằng 2 cách sau:

Cách 1: Tra cứu điểm thi bằng hình thức đăng nhập vào hệ thống: ts10.hcm.edu.vn. Thí sinh đặng nhập số định danh cá nhân và mật khẩu.

Cách 2: Thí sinh sử dụng số báo danh để đăng nhập tại địa chỉ: diemthi.hcm.edu.vn

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có).

Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó, không được thay đổi.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Sở GD&ĐT quy định chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Năm học 2025-2026, toàn TP có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Như vậy, có hơn 17.000 học sinh không thi lớp 10 công lập.

Bên cạnh đó, năm học 2026-2027 các trường THPT trên địa bàn TP sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 thường, tương ứng với hơn 78% học sinh vào lớp 10 công lập.