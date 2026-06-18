Giáo dục

Điểm chuẩn lớp 10 chuyên tại TP.HCM trong 3 năm qua

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, 9 giờ sáng mai (19-6) sẽ công bố điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn lớp 10 chuyên năm học 2026-2027.
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Đây là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Năm học 2026-2027, TP.HCM có 4 trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, trong hơn 151.000 thí sinh dự thi lớp 10, số em đăng ký dự thi vào 4 trường THPT chuyên là 11.110 em.

Kỳ thi lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ làm 4 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên tương ứng.

TRA CỨU ĐIỂM THI

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên ×2).

Dưới đây, PLO xin giới thiệu đến bạn đọc điểm chuẩn lớp 10 chuyên của các trường trong 3 năm qua mang tính chất tham khảo:

Trường
 Lớp
 2023
 2024
 2025
Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
 CANH
 35,75
 36
 34,25
CANH5695
 37
 35
CDIA
 28
 29,5
CHOA
 36
 34,25
 30,25
CLY
 32
 33,5
 29,5
CSINH
 37,25
 33
 35,75
CSU
 24,75
 27
CTIN
 35,25
 34,25
 30,5
CTOAN
 35,5
 35,75
 35,25
CVAN
 37
 34
 35.5
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
 CANH
 35,75
 37
 35,5
CANH5695
 37,5
 35,75
CDIA
 36,5
 34
 31,5
CHOA
 37
 35
 32,5
CLY
 33
 34,5
 30,75
CNHA
 32,25
 30
 30,75
CPHA
 30,5
 31
 30,75
CSI
 38,75
 34,75
 37,5
CSU
 30
 27
 30,5
CTIN
 34
 37,25
 32,25
CTO
 37
 37,25
 37,25
CTRU
 31
 28,5
 30,5
CVAN
 37,5
 36
 36
Trường THPT chuyên Hùng Vương
 CANH
 35,05
 34,05
 34,40
CHOA
 27,375
 33,20
 34,55
CLY
 26,9
 32,80
 30,15
CSI
 29,475
 32,60
 28,475
CTIN
 35,5
 33,80
 29,45
CTOAN
 34,85
 34,10
 36,45
CVAN
 31,25
 30,60
 31,40
CDIA
 35,8
 31,05
 26,00
CSU
 33,35
 28,85
 24,30
Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn
 CANH
 36
 35,2
 36,1
CHOA
 32,25
 35,65
 33,50
CLY
 33,75
 32,02
 30
CSI
 31,75
 36,75
 34,25
CTIN
 33,25
 35,5
 35,75
CTOAN
 34,25
 37,77
 38,25
CVAN
 37
 37,77
 36,5
NGUYỄN QUYÊN
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