Bộ GD&ĐT nói gì về 'Steve Jobs Việt Nam' trong đề Văn thi tốt nghiệp THPT 2026? 12/06/2026 19:15

(PLO)- Bộ GD&ĐT cho biết cụm từ "Steve Jobs Việt Nam" trong đề Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là phép ẩn dụ, không yêu cầu thí sinh ghi nhớ tiểu sử nhân vật.

Chiều 12-6, Bộ GD&ĐT họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

74 thí sinh vi phạm quy chế

Mở đầu buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ, trả lời nhanh, trực tiếp vấn đề và không né tránh do kỳ thi vẫn tiếp diễn từ khâu chấm thi đến công bố điểm.

Kỳ thi năm nay chính thức diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đạt 1.223.776 em, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025.

Trong đó, số thí sinh dự thi thực tế là 1.213.695 em, chiếm tỉ lệ 99,18%. Cả nước bố trí 2.487 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu mở đầu họp báo. Ảnh: MOET

Về các môn thi, Ngữ văn và Toán đều có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký. Đối với các môn tự chọn, Lịch sử có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 570.800 thí sinh, đáng kể so với năm trước.

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện tình trạng lộ, lọt đề thi trên Internet như từng xảy ra ở một số năm trước.

Cả nước có 74 thí sinh bị đình chỉ thi, chủ yếu do mang điện thoại vào phòng thi (69 trường hợp) và 5 thí sinh sử dụng tài liệu. Tính riêng ngày thi thứ nhất, có 27 thí sinh bị đình chỉ (16 em thi Ngữ văn, 11 em thi Toán), gồm 25 trường hợp dùng điện thoại và 2 trường hợp dùng tài liệu.

So sánh với năm 2025, ngày thi thứ nhất có 15 thí sinh vi phạm và tổng cả kỳ thi năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế (trong đó 39 em mang điện thoại).

Kỳ thi không ghi nhận cán bộ coi thi vi phạm quy chế và chưa phát hiện trường hợp gian lận thi có tổ chức. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên toàn bộ các khâu được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với 34 tỉnh, thành tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Công nghệ được ứng dụng ở nhiều khâu cùng các giải pháp kỹ thuật nhằm phòng ngừa tiêu cực từ sớm. Các địa phương cũng quan tâm hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đề thi bám sát chương trình, có tính phân hóa

Theo Bộ GD&ĐT, đề thi các môn bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cấu trúc định dạng đã công bố. Đề thi có sự phân hóa phù hợp nhằm xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng dạy học và cung cấp dữ liệu trung thực để các trường sử dụng trong tuyển sinh.

Trả lời câu hỏi của báo chí về độ khó của đề Ngữ văn và tính công bằng cho học sinh vùng sâu vùng xa khi đề cập đến nhân vật Steve Jobs, GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết công tác làm đề luôn bảo đảm tính chất vùng miền để tạo sự công bằng cao nhất. Nội dung phần nghị luận xã hội năm nay chiếm 2 điểm, khác biệt so với mức 4 điểm của năm 2025. Đây là phần phân hóa có tính mới, đánh giá khả năng hiểu biết, lập luận của học sinh.

GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT). Ảnh: MOET

Lệnh hỏi trong đề được xây dựng rõ ràng, không yêu cầu ghi nhớ máy móc tiểu sử. Cụm từ "Steve Jobs Việt Nam" là phép ẩn dụ. Đề thi nhắc đến ba biểu tượng công nghệ và nhóm tác giả, đã được chắt lọc từ ngữ cẩn thận, hỏi ý kiến chuyên môn cũng như tra từ điển các từ "phát minh", "đổi mới".

Môn Ngữ văn mang tính mở, khắc phục tình trạng học theo văn mẫu của chương trình 2006 làm hạn chế sự cảm thụ của học sinh. Với chương trình mới, các nội dung như tác phẩm của Nguyễn Đình Thi hay phần nghị luận xã hội mang thông điệp về đổi mới khoa học công nghệ đã được gửi gắm vào đề thi.