Hướng dẫn tra cứu điểm thi, phúc khảo và nhập học lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 10/06/2026 10:38

Sáng 10-6, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027.

XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC LỚP CHUYÊN

Cách tra cứu điểm thi

Thí sinh tra cứu kết quả thi và kết quả xét tuyển vào lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi kỳ thi lớp 10 tại website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua từ ngày 10-6-2026.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: NM

Điều kiện trúng tuyển

Thí sinh trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

- Có điểm xét tuyển (là tổng điểm bài thi không chuyên và bài thi môn chuyên tương ứng với tổ hợp xét tuyển, trong đó, điểm bài thi không chuyên được tính hệ số 1, bài thi môn chuyên được tính hệ số 2) bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn được công bố đối với lớp chuyên có nguyện vọng ưu tiên hơn.

- Đã tham gia thi đủ các bài thi quy định bao gồm 3 bài thi môn không chuyên và ít nhất 01 bài thi môn chuyên; không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh; các bài thi của tổ hợp xét tuyển tương ứng đều đạt điểm lớn hơn 2.0.

- Học sinh tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp trung học cơ sở từ mức khá trở lên.

- Thí sinh chỉ được xét trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký, những nguyện vọng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển.

- Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào lớp chuyên và xác định nhập học tại Trường Phổ thông Năng khiếu phải thực hiện đầy đủ việc nộp hồ sơ nhập học để chính thức là học sinh lớp 10 của trường.

Thông tin nhập học

- Thí sinh cần lưu ý thực hiện các bước sau:

Bước 1: Điền lý lịch học sinh trực tuyến tại đường link đăng ký được gửi riêng cho từng thí sinh qua email hoặc trang tra cứu kết quả thi từ ngày 22-6-2026. Việc điền thông tin này được khuyến khích thực hiện trước ngày 24-6-2026 để thí sinh có thể thực hiện nhanh hơn các thủ tục vào ngày nhập học.

Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường Phổ thông Năng khiếu, Cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh, Phường An Đông, TP.HCM) dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24-6-2026 đến ngày 28-6-2026.

- Các hồ sơ nhập học cần chuẩn bị:

Học bạ THCS (bản gốc). Trường hợp thiếu học bạ THCS (bản gốc) thì nộp bản photo (không cần công chứng) và viết giấy cam đoan theo mẫu được cung cấp tại bàn hướng dẫn, cam kết bổ sung đúng hạn.

Giấy khai sinh (bản sao). Lưu ý nộp bản sao do cơ quan quản lý nhà nước cấp, không nộp bản photo, kể cả bản photo công chứng; giấy khai sinh phải tách rời học bạ THCS và không có dấu giáp lai với hồ sơ khác, giấy khai sinh đã giáp lai với học bạ THCS phải được giữ nguyên trong học bạ.

2 bản photo căn cước/căn cước công dân (không cần công chứng).

Lưu ý: Học sinh mang theo bản chính căn cước/căn cước công dân để đối chiếu

Giấy báo dự thi hoặc giấy báo kết quả thi lớp 10, khóa thi ngày 1 và 2-6-2026 của Sở GD&ĐT TP.HCM đối với học sinh học THCS tại (cả 3 khu vực) TP.HCM (bản photo không cần công chứng);

Phiếu lý lịch học sinh (được in ra từ hệ thống tuyển sinh).

Thẻ bảo hiểm y tế (bản photo hoặc bản in từ VSSID);

Thư đồng thuận của phụ huynh, người giám hộ về việc đồng hành cùng nhà trường trong các công tác giáo dục, hỗ trợ học sinh (được cung cấp trực tiếp tại địa điểm nộp hồ sơ nhập học).

Lưu ý: Thí sinh nếu đã quyết định nhập học vào Trường Phổ thông Năng khiếu thì không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.