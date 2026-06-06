Việt Nam xuất sắc giành 7 huy chương tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 06/06/2026 14:53

(PLO)- Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng tại Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 2026, xếp thứ 7 trong 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngày 6-6, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026. Theo đó, đội tuyển Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen.

Huy chương vàng của Việt Nam thuộc về em Trần Đại Thành Danh, lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM với số điểm 27.

2 huy chương bạc được trao cho em Phạm Đăng Nguyên, lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và em Nguyễn Hoàng Phương, lớp 11, THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cùng đạt 25 điểm.

4 huy chương đồng thuộc về các em: Phan Thành Huy, lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trần Anh Quân, lớp 12, THPT chuyên Lê Quý Đôn (Điện Biên); Nguyễn Đình Tùng, lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Bảo Khánh, lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá).

3 học sinh được ban tổ chức trao bằng khen gồm: Lưu Trọng Phúc, lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Bùi Nhật Minh, lớp 10, THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội; Võ Sỹ Quốc Anh, lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026. Ảnh: MOET

Tại kỳ thi năm nay, ban tổ chức chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo quy chế, ban tổ chức đã trao 166 giải chính thức, gồm 19 huy chương vàng, 41 huy chương bạc và 106 huy chương đồng; đồng thời trao 174 bằng khen cho các học sinh có thành tích nổi bật.

Theo quy định, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 10 thí sinh để xét giải; số lượng huy chương được trao cho mỗi quốc gia cũng được giới hạn ở mức tối đa gồm 1 huy chương vàng, tối đa 3 huy chương vàng và bạc, tối đa 7 huy chương vàng, bạc và đồng.

Như vậy, với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành số lượng huy chương tối đa theo quy định của kỳ thi.