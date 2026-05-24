100% học sinh Việt Nam thi Olympic Vật lí châu Á đoạt huy chương 24/05/2026 09:38

(PLO)- Cả tám học sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026 đều đoạt huy chương, trong đó có sáu huy chương bạc và hai huy chương đồng.

Sáng 24-5, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026, tổ chức tại Busan, Hàn Quốc.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có tám học sinh dự thi. Kết quả, cả tám em đều đoạt huy chương, trong đó có sáu chương bạc và hai huy chương đồng.

Cụ thể, sáu em đoạt huy chương bạc là: Nguyễn Nhật Minh, lớp 11 THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Tạ Ngọc Minh, lớp 12, THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh); Vũ Nguyên Nguyên, lớp 11, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội); Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp 12, THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình); Phan Tuấn Dũng, lớp 12, THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); và Bùi Anh Tú, lớp 11, THPT Chuyên Biên Hòa (Ninh Bình).

Hai em đoạt huy chương đồng là Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh, lớp 11 THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Với kết quả 100% học sinh đoạt huy chương, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đoạt huy chương.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi có 5/8 học sinh là học sinh lớp 11. Điều này cho thấy đội tuyển không chỉ đạt kết quả tốt tại APhO 2026, mà còn mở ra cơ hội lớn tại kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế (IPhO) năm 2026, đồng thời khẳng định Việt Nam có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi APhO, IPhO năm 2027.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026. Ảnh: MOET

Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về Vật lí trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ thi gồm hai ngày thi chính thức, trong đó một ngày thi lý thuyết và một ngày thi thực nghiệm, thời lượng làm bài thi của mỗi ngày thi là 5 giờ.

Bộ GD&ĐT nhận định nội dung thi năm nay có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có năng lực mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

Bài thi lý thuyết gồm ba bài, đề cập đến cơ học của các hệ cân, nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu, và cộng hưởng từ trong trường ngoài. Các bài toán gắn kiến thức vật lí cơ bản với những ứng dụng trong đo lường chính xác, khoa học vật liệu, công nghệ bán dẫn, cảm biến và một số công nghệ hiện đại.

Bài thi thực hành gồm hai bài, tập trung vào thiết kế và khai thác hệ đo. Bài thứ nhất về “đồng hồ nước”, yêu cầu thí sinh vận dụng cơ học chất lưu, kỹ năng đo đạc, xử lý số liệu và phân tích sai số.

Bài thứ hai sử dụng bộ chuyển đổi tương tự - số ADC của Micro:bit để ước lượng điện trở chưa biết, qua đó kiểm tra khả năng thiết kế thí nghiệm, nhận diện sai số và xây dựng phương án đo đáng tin cậy.

"Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại APhO 2026 thể hiện sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần quyết tâm của các học sinh; đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí trong thời gian qua.

Kết quả này cũng là sự ghi nhận đối với sự tận tâm của các thầy cô giáo, sự đồng hành của các nhà trường, gia đình, địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị cho đội tuyển", Bộ GD&ĐT cho hay.