Việt Nam về nhì tại Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương, đồng hạng Nhật Bản 20/05/2026 11:17

Ngày 20-5, Bộ GD&ĐT thông tin về kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương (APIO) năm 2026 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả, cả 6 em đều đoạt huy chương, trong đó em Nguyễn Hữu Tuấn và em Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh lớp 12, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đoạt huy chương vàng.

4 em còn lại đoạt huy chương bạc, gồm: Nguyễn Khánh Phúc, học sinh lớp 10, THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Ninh Bình); Thái Văn Gia Kiên, học sinh lớp 12, THPT Chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 11, THPT Chuyên Thăng Long (Lâm Đồng); Lê Phạm Duy Khoa, học sinh lớp 11, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

6 học sinh Việt Nam (áo đỏ) đoạt huy chương tại Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương (APIO) 2026. Ảnh: MOET

Kỳ thi Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 10-5-2026 với sự tham gia 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ, với 1.043 thí sinh tham gia dự thi và 187 thí sinh được tham gia xét giải. Trong đó, 16 thí sinh đoạt huy chương vàng, 47 thí sinh đoạt huy chương bạc, 93 thí sinh đoạt huy chương đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi gồm 15 thí sinh, thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Theo quy định của ban tổ chức Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam được chọn 6 thí sinh đạt điểm cao nhất tham gia xét giải.

Với kết quả 6/6 học sinh đoạt giải, với 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn (đồng hạng với Nhật Bản), sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Căn cứ vào kết quả thi APIO, 4 thí sinh sẽ được lựa chọn để đại diện quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026.

Theo Bộ GD&ĐT, đề thi năm nay được đánh giá là khó và mới, 2/3 bài dạng mới với nhiều hướng tiếp cận linh hoạt và sáng tạo. Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại APIO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.