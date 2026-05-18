Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM 18/05/2026 22:23

Tối 18-5, Trường Đại học Luật TP.HCM đã công bố thông tin về Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.

Theo đó, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn sinh năm 1971, là cựu sinh viên khóa 14 của Trường Đại học Luật TP.HCM. Ông bắt đầu công tác tại trường từ năm 1995 và có hơn 30 năm gắn bó liên tục với trường. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý khác nhau, từ giảng viên, cán bộ quản lý các đơn vị chức năng đến phó hiệu trưởng và hiệu trưởng nhà trường.

Từ tháng 4-2013 đến tháng 4-2023, Tiến sĩ Lê Trường Sơn giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM. Từ tháng 5-2023, ông được giao phụ trách trường và từ ngày 14-9-2023 giữ chức vụ hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 22-10-2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quyết định công nhận Tiến sĩ Lê Trường Sơn là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong nhiều năm công tác, Tiến sĩ Lê Trường Sơn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, tư duy quản trị và tinh thần trách nhiệm cao; có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, cũng như đổi mới quản trị đại học.

Trên cương vị Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tiến sĩ Lê Trường Sơn cùng tập thể lãnh đạo trường sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được; đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; triển khai hiệu quả chiến lược phát triển Trường Đại học Luật TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật TP.HCM trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật; trung tâm nghiên cứu và truyền bá khoa học pháp lý hàng đầu của cả nước; cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới theo quyết định số 1156/2022 của Thủ tướng Chính phủ.