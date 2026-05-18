2 thanh niên trong 1 đêm tạt sơn pha mắm tôm 3 căn nhà ở TP.HCM 18/05/2026 08:42

(PLO)- Sau khi tạt sơn pha mắm tôm vào 3 căn nhà ở TP.HCM nhằm giải quyết mâu thuẫn mua bán xe, 2 thanh niên bị công an bắt giữ.

Ngày 18–5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với công an các địa phương điều tra, xử lý vụ tạt sơn, mắm tôm xảy ra trên địa bàn.

Công và Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 16-5, chị Trần Cẩm T (20 tuổi) đến công an phường Bình Thới trình báo về việc bị kẻ gian tạt chất bẩn vào nhà. Tiếp nhận thông tin, Tổ công tác số ba Phòng PC02 phối hợp với công an địa phương tiến hành truy xét.

Qua trích xuất camera và các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định có 2 người đi xe máy biển số 93P2–839.01 thực hiện hành vi này. Mở rộng điều tra, tổ công tác phát hiện bộ đôi này còn thực hiện thêm hai vụ tạt chất bẩn khác vào rạng sáng cùng ngày.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Cụ thể, lúc 2 giờ 33 phút, 2 người này tạt sơn vào nhà số năm An Điềm (phường Chợ Lớn). Đến 2 giờ 44, cả hai tiếp tục tạt chất bẩn vào nhà số 781/D11A Lê Hồng Phong (phường Hòa Hưng). Các địa chỉ đều là nhà ở và cơ sở kinh doanh của anh TNB (31 tuổi). Anh B cho biết căn nhà bị tạt tại phường Bình Thới cũng là của gia đình anh.

Tiến hành truy xét từ biển số xe, đến 18 giờ 30 cùng ngày, Tổ công tác số ba phối hợp cùng Tổ số bốn Phòng PC02, công an các phường Bình Thới, Hòa Hưng và công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đưa Nguyễn Chí Công (31 tuổi) và Nguyễn Quang Minh (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên) về làm việc.

Tại cơ quan công an, Công và Minh thừa nhận đã thực hiện việc tạt sơn pha mắm tôm tại 3 địa chỉ trên. Nguyên nhân do Công có mâu thuẫn với anh B trong mua bán xe ô tô biển số 51M–695.97 vào tháng 4–2026.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC02 phối hợp cùng công an các phường Bình Thới, Chợ Lớn và Hòa Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.