Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường nối hai xã của tỉnh Đắk Lắk 17/05/2026 23:09

(PLO)- Trận mưa lớn vào chiều 17-5 đã gây sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông trên tuyến đường nối hai xã của tỉnh Đắk Lắk.

Tối 17-5, một lãnh đạo UBND xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trận mưa lớn vào chiều cùng ngày đã gây sạt lở tại khu vực Dốc ván thuộc tuyến đường ĐT650 (tuyến đường nối xã Vân Hòa và xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Mưa lớn gây sạt lở, khiến người dân không thể di chuyển. Ảnh: N.D

Theo lãnh đạo này, đoạn đường sạt lở hiện đang thi công. Mưa lớn khiến đất đá sạt trượt từ hai bên xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vì vậy, nhiều người dân buộc phải chọn hướng đi khác.

Tại hiện trường, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương tràn xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Sự cố khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực, đặc biệt là ô tô, buộc phải di chuyển theo hướng khác.

Để di chuyển theo hướng từ xã Vân Hòa đến xã Sơn Hòa, người dân phải đi theo tuyến Quốc lộ 19C.

Đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư dự án đường ĐT650), cho biết trận mưa chiều nay khiến lượng nước lớn đổ về đoạn đường Dốc Ván, gây xói lở nghiêm trọng.

Ngoài việc đất đá tràn xuống mặt đường, mưa lớn còn khiến 300 lỗ khoan (đã khoan, chuẩn bị nổ mìn xử lý nền đường) bị khỏa lấp, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Dự kiến ngày mai 18-5, khi nước rút, chủ đầu tư sẽ đốc thúc nhà thầu khẩn trương khắc phục hậu quả, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.