TP.HCM: Người đàn ông tử vong bất thường tại công trình nhà ở 17/05/2026 20:33

(PLO)- Công an đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường tại công trình nhà ở trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Tối 17-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Đông Hưng Thuận phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong trong công trình nhà ở trên địa bàn.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: H.TÂM

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong công trình nhà ở đường số 34, phường Đông Hưng Thuận. Thông tin được báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên nền nhà, cạnh vùng đầu có vết máu lớn.

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt lối ra vào công trình để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, lai lịch.

Hiện vụ việc người đàn ông tử vong tại công trình nhà đang xây đang được khẩn trương làm rõ.