Mâu thuẫn khi đá bóng, 8 thanh niên bị bắt 06/06/2026 09:21

(PLO)- Từ mâu thuẫn trong lúc chơi bóng đá, hai nhóm thanh thiếu niên ở xã Phú Giáo đã mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau giữa đường trong đêm khuya.

Công an xã Phú Giáo vừa cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tám thanh niên để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Các thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến do mâu thuẫn khi đá bóng bị công an triệu tập làm việc, điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Ngoài tám bị can bị bắt tạm giam, cơ quan điều tra còn khởi tố một bị can là người chưa thành niên và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hai thiếu niên 14 và 15 tuổi được chuyển hồ sơ để xử lý, giáo dục theo quy định do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trước đó và trong quá trình chơi bóng đá, rạng sáng 22-3, hai nhóm thanh thiếu niên đã gặp nhau tại khu vực giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Trỗi, thuộc ấp 1, xã Phú Giáo.

Hiện trường 2 nhóm hỗn chiến. Ảnh: CA

Tại đây, những thanh thiếu niên này đã sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập những người liên quan để làm việc, lấy lời khai và thực nghiệm hiện trường nhằm làm rõ hành vi của từng người liên quan.

Công an thực nghiệm hiện trường khi hai nhóm hỗn chiến sau mâu thuẫn khi đá bóng. Ảnh: CA

Sau thời gian thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can liên quan để xử lý theo quy định.