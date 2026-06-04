Bắt nhóm người nước ngoài 'bay lắc', lộ đường dây lừa đảo xuyên biên giới 04/06/2026 18:57

(PLO)- Công an phường Thủ Đức, TP.HCM vừa triệt phá một nhóm người nước ngoài tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó vạch trần đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) tiếp nhận phản ánh của người dân về một nhóm người nước ngoài thuê lưu trú dài ngày tại cơ sở lưu trú ATH trên đường 37, có nhiều biểu hiện đáng ngờ.

Phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Theo phản ánh, nhóm người này ít tiếp xúc với những người xung quanh, sinh hoạt khép kín, thường xuyên tỏ ra cảnh giác khi có người lạ xuất hiện và chủ yếu ra vào nơi lưu trú vào chiều tối hoặc đêm khuya.

Công an lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm người nước ngoài để xử lý. Ảnh: CA

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Ban Chỉ huy Công an phường Thủ Đức đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác minh, rà soát nhân thân và tài liệu liên quan.

Qua theo dõi, các trinh sát xác định nhóm người chủ yếu đến từ khu vực Đông Nam Á. Họ thường tụ tập trong phòng, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi củng cố, Công an phường Thủ Đức tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú ATH, phát hiện năm người Malaysia. Tại khu vực sinh hoạt chung, tổ công tác phát hiện một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Công an sàng lọc, lấy lời khai với những người liên quan để làm rõ. Ảnh: CA

Tiếp tục kiểm tra các phòng, công an phát hiện nhiều vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy như ống thủy tinh, quẹt khò, đĩa sành và cân tiểu ly.

Kiểm tra nhanh, bốn trong năm người nước ngoài dương tính với các chất ma túy khác nhau. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều tài liệu, phương tiện và vật dụng có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông.

Đáng chú ý, trong các phòng có nhiều phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng các kịch bản cuộc gọi được soạn sẵn. Một số tài liệu được dịch sang tiếng Việt với nội dung mang nghĩa “Trụ sở cảnh sát quận Kangar” của Malaysia.

Công an sàng lọc, lấy lời khai để làm rõ hành vi của nhóm người liên quan. Ảnh: CA

Song song với việc kiểm tra bên trong cơ sở lưu trú, một tổ công tác khác rà soát khu vực xung quanh đã phát hiện nhiều túi chứa máy tính và thiết bị mạng bị vứt bỏ bên ngoài.

Theo nhận định ban đầu, không loại trừ khả năng các thiết bị này được các đối tượng tìm cách phi tang khi lực lượng chức năng xuất hiện.

Ngoài ra, công an còn phát hiện các khu vực được bố trí như trung tâm thực hiện các cuộc gọi trực tuyến với nhiều thiết bị điện tử phục vụ liên lạc qua mạng internet.

Từ các tài liệu, dữ liệu điện tử và tang vật thu giữ được, Công an phường Thủ Đức nhận định đây có thể là địa điểm hoạt động có tổ chức, liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Nhiều gói tinh thể chứa chất nghi ma túy bị phát hiện. Ảnh: CA

Ngay trong đêm, toàn bộ năm người nước ngoài cùng tang vật, tài liệu và thiết bị liên quan được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác xác minh.

Mở rộng truy xét, phát hiện thêm 21 người Malaysia

Từ lời khai ban đầu của nhóm người nước ngoài cùng các tài liệu thu thập được, Công an phường Thủ Đức nhận định vụ việc chưa dừng lại ở nhóm vừa bị phát hiện.

Ban Chỉ huy đơn vị chỉ đạo các tổ công tác mở rộng truy xét, rà soát các địa điểm lưu trú khác có liên quan.

Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.HCM khống chế người liên quan tại cơ sở lưu trú. Ảnh: CA

Lần theo các đầu mối, Công an phường Thủ Đức phối hợp Công an phường Hiệp Bình kiểm tra khẩn cấp khách sạn trên đường 18 và một địa điểm kinh doanh khác thuộc khách sạn này cũng nằm trên cùng tuyến đường và phát hiện thêm 21 người quốc tịch Malaysia đang lưu trú.

Tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy, lực lượng chức năng xác định có đến 18 trường hợp dương tính.

Đáng chú ý, tại các phòng 403 và 406, nơi có năm người đang lưu trú, công an tiếp tục phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy cùng các tinh thể nghi là ma túy.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Công an phường Thủ Đức đã phối hợp Công an phường Hiệp Bình phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng đang tập trung xác minh các dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý người nước ngoài và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Toàn bộ những người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác xác minh, phân loại và tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của từng người trong vụ việc.