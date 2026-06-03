Giám đốc bán lỗ thuốc bảo vệ thực vật để chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng 03/06/2026 17:38

(PLO)- Sau khi mua nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật của Công ty Việt Trung, Hậu đem bán lại với giá thấp hơn từ 10-15% rồi chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phước Hậu (33 tuổi) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Hậu là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Công ty CP thuốc Bảo vệ thực vật Việt Trung (Công ty Việt Trung).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Phước Hậu. Ảnh: TT

Từ đầu tháng 10-2025 đến đầu tháng 11-2025, Hậu mua nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật của Công ty Việt Trung với tổng giá trị hơn 4,2 tỉ đồng. Sau đó, Hậu đem bán lại cho các tổ chức, cá nhân khác với giá thấp hơn giá của công ty từ 10-15%.

Theo cơ quan điều tra, Hậu đã bán được số lượng thuốc bảo vệ thực vật với giá trị hơn 3,5 tỉ đồng, số thuốc còn lại Hậu trả về công ty. Đáng chú ý, số tiền bán thuốc Hậu không trả cho công ty mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là bị hại của Nguyễn Phước Hậu sớm liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh qua địa chỉ: số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc liên hệ điều tra viên Khưu Quốc Hiếu qua số điện thoại 0909.050.333 để phối hợp giải quyết.