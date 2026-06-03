Kéo giảm 35 vụ tai nạn giao thông trong cao điểm 45 ngày đêm tại TP.HCM 03/06/2026 09:46

(PLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM sơ kết một tháng thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, ghi nhận tai nạn giao thông trên địa bàn kéo giảm 35 vụ.

Ngày 3-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM thông tin về kết quả gần một tháng triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn.

Xử lý hơn 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Đây là kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của Công an TP.HCM nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM trong cao điểm 45 ngày đêm. Ảnh: CA

Trong thời gian từ ngày 1-5 đến 28-5, lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đấu tranh với tội phạm trên các tuyến đường. Dù lưu lượng phương tiện ở mức cao và thời tiết chuyển mùa, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản được giữ vững, tai nạn giao thông giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Trong gần một tháng ra quân, lực lượng CSGT thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Lực lượng CSGT tuyên truyền, hướng dẫn phòng tránh tình huống nguy hiểm do điểm mù cho người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cơ quan công an đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 4.200 trường hợp, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe hơn 8.100 trường hợp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 21.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 107 người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy. Lực lượng cũng xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng phương tiện. Trên lĩnh vực đường thủy, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm.

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển ma túy, động vật hoang dã

Song song với công tác bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng CSGT thành phố đã đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm trên các tuyến di chuyển.

Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM tiến hành đo nồng độ cồn người tham gia giao thông vào ban đêm. Ảnh: CA

Qua tuần tra, kiểm soát, các chiến sĩ đã kịp thời phát hiện 22 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Các vụ việc này bao gồm hành vi cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cờ bạc, vận chuyển phương tiện không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật hoang dã và tàng trữ trái phép chất ma túy. Toàn bộ các vụ việc đã được bàn giao cho công an địa phương để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đặc biệt, thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy, Phòng CSGT đã chỉ đạo kiểm tra sát sao người điều khiển phương tiện. Ngoài 107 người vi phạm trên đường bộ, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 10 thuyền viên trên các phương tiện đường thủy dương tính với chất ma túy.

Cán bộ Phòng CSGT Công an TP.HCM kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện trên các tuyến đường trọng điểm. Ảnh: CA

Trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của cao điểm 45 ngày đêm, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hệ thống camera để giám sát, xử lý vi phạm, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Khi người dân có thông tin phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông hoặc tội phạm trên các tuyến đường tại TP.HCM, có thể liên hệ qua trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521; hotline: 0326.08.08.08 hoặc trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh".