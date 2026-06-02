Cây xanh bật gốc đè trúng 2 ô tô ở TP.HCM 02/06/2026 19:23

Đến hơn 18 giờ ngày 2-6, lực lượng chức năng phường Vườn Lài phối hợp với nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM mới di dời xong hiện trường vụ cây xanh bật gốc đè lên hai ô tô ở giao lộ Điện Biên Phủ - Cao Thắng.

Cây xanh bật gốc đè trúng hai ô tô đang lưu thông trên đường. Ảnh: H.TÂM

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện cơn mưa dông lớn. Lúc này, một cây xanh cao hơn 10 m nằm ngay giao lộ Điện Biên Phủ - Cao Thắng bật gốc, đổ ào ra đường.

Thời điểm xảy ra sự cố đúng vào giờ cao điểm, lượng phương tiện di chuyển trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ ngã bảy Lý Thái Tổ về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông.

May mắn sự cố không khiến ai bị thương. Ảnh: H.TÂM

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Tôi đang đi thì nghe tiếng rắc rắc lớn, nhìn lại thấy thân cây đổ ập xuống. May mắn là cây chỉ đè trúng hai chiếc ô tô, những người xung quanh kịp né tránh nên không ai bị thương".

Do thân cây lớn nằm chắn ngang đường vào khung giờ tan tầm, giao thông qua khu vực giao lộ Điện Biên Phủ - Cao Thắng nhanh chóng bị tê liệt, các phương tiện ùn ứ kéo dài.

Lực lượng CSGT cùng nhân viên công ty cây xanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cưa cắt cành lá, dọn dẹp hiện trường và điều tiết, phân luồng giao thông để giải tỏa ùn tắc.