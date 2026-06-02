Hà Nội thông qua quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố 02/06/2026 16:58

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố, đồng thời tăng quỹ phụ cấp và bổ sung chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Chiều 2-6, tại kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn tổ chức cộng đồng dân cư theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Theo nghị quyết, thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như nhiệm vụ do chính quyền cấp xã giao.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Hợp Nguyễn

Thôn được tổ chức tại xã, tổ dân phố được tổ chức tại phường. Tuy nhiên, đối với các địa bàn có yếu tố đặc thù của Thủ đô, căn cứ điều kiện cư trú, lịch sử hình thành cộng đồng dân cư, mức độ đô thị hóa, quy hoạch, hạ tầng và yêu cầu quản lý, có thể tổ chức thôn trong phường hoặc tổ dân phố trong xã. Việc này phải được lấy ý kiến nhân dân, có ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và do HĐND cấp xã quyết định.

Nghị quyết cũng quy định việc tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố phải bảo đảm tinh gọn, phù hợp quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động.

Về tổ chức bộ máy, mỗi thôn có Trưởng thôn và Phó Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng và Phó Tổ trưởng. Căn cứ quy mô dân cư và khối lượng công việc, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ một đến hai cấp phó.

Trong đó, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, thôn đặc biệt khó khăn được bố trí tối đa hai Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố. Các trường hợp còn lại bố trí một người.

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm; Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố hoạt động theo nhiệm kỳ của người đứng đầu.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định ngân sách thành phố sẽ bố trí phần kinh phí tăng thêm để bảo đảm quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn mức chung theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, đối với các thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc thuộc địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, thôn đặc biệt khó khăn, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở. Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm không quá một chức danh khác và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Đồng thời, các đối tượng này được hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Từ thời điểm này, một số nội dung của Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND liên quan đến chế độ, chính sách đối với Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố sẽ hết hiệu lực thi hành.