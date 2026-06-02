Bí thư Hà Nội: Không để Luật Thủ đô có hiệu lực nhưng chậm ban hành chính sách triển khai 02/06/2026 09:48

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là nhanh chóng ban hành hệ thống văn bản triển khai Luật Thủ đô, tạo nền tảng pháp lý để đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới…

Sáng 2-6, HĐND TP Hà Nội khoá XVII đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền, trong đó có các cơ chế, chính sách cụ thể hoá nội dung Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Nhất.

Triển khai ngay Luật Thủ đô

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh Luật Thủ đô 2026 đã trao cho TP những thẩm quyền cùng các cơ chế đặc thù, vượt trội, tạo điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

"Nhiệm vụ quan trọng, then chốt và có ý nghĩa quyết định đặt ra với Thành phố là phải ban hành các văn bản quy định chi tiết đồng bộ, sát đúng thực tiễn, khả thi cao và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả để đưa Luật vào thực tiễn cuộc sống" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Ông cho biết, thời gian qua Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15 về triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026; đồng thời chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng tác động của từng chính sách, lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, cơ quan liên quan, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thành phố cũng quán triệt nguyên tắc nội dung nào đã rõ, đã chín, đã thống nhất thì ban hành và thực hiện ngay; những nội dung còn phức tạp, tác động lớn hoặc chưa tạo được đồng thuận cao cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nhưng phải có lộ trình và thời hạn cụ thể.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Hợp Nguyễn

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung thảo luận sâu vào từng dự thảo chính sách. Trong đó, ông đặc biệt lưu ý yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong tổ chức thực hiện.

Theo ông, cùng với việc tăng quyền chủ động cho cơ sở, cần xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhằm phòng ngừa tiêu cực và lợi ích nhóm.

“Tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự minh bạch, thông thoáng và vượt trội” - Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Ông cũng nhấn mạnh mỗi chính sách khi ban hành phải được đánh giá đầy đủ về cơ sở pháp lý, nguồn lực thực hiện, tác động kinh tế - xã hội, tính khả thi và mức độ đồng thuận của người dân.

Đối với lĩnh vực an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị thành phố ưu tiên nguồn lực giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách, tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Các chính sách hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phù hợp khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Mạnh dạn thí điểm chính sách đột phá về khoa học công nghệ

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, tri thức, dữ liệu số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của Thủ đô.

Vì vậy, Hà Nội cần mạnh dạn triển khai các mô hình mới, chính sách đột phá và các cơ chế thí điểm nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Theo ông, thành phố cần kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển; tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất để từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đối với công tác quản lý và phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các chính sách phải được xây dựng trên cơ sở tiếp cận tổng thể, đồng bộ và phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Quy hoạch Thủ đô.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội. Ảnh: Hợp Nguyễn

Ông nhấn mạnh việc hình thành các không gian phát triển mới cần dựa trên khai thác hiệu quả các vùng động lực theo mô hình TOD, đồng thời tối ưu hóa không gian mặt đất, không gian trên cao và không gian ngầm.

Bên cạnh đó, thành phố phải tập trung giải quyết căn cơ các điểm nghẽn trong phát triển đô thị, tổ chức lại không gian kiến trúc và bảo đảm lợi ích công cộng. Toàn bộ các chính sách mới phải được xây dựng công khai, minh bạch, chuẩn hóa về tiêu chuẩn và dữ liệu, đồng thời chịu sự giám sát chặt chẽ.

Nhấn mạnh Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7 tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu ngay sau khi các nghị quyết được HĐND TP thông qua, UBND TP và các cơ quan liên quan phải bắt tay ngay vào triển khai thực hiện để phát huy hiệu quả của chính sách.

Đối với những văn bản đang tiếp tục hoàn thiện để trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp thứ tư, ông đề nghị UBND TP, HĐND TP cùng các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ để trình thông qua trước ngày 15-6.

“Kiên quyết không để tình trạng Luật chờ văn bản hướng dẫn hoặc văn bản được ban hành nhưng không còn đủ thời gian để tập huấn, tổ chức triển khai thực hiện” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị các cơ quan giám sát của Đảng, HĐND và Mặt trận Tổ quốc TP theo dõi, giám sát ngay từ đầu quá trình triển khai Luật Thủ đô, bảo đảm việc thực hiện thông suốt, hiệu quả.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, kỳ họp chuyên đề lần này là dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa Luật Thủ đô năm 2026 vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cơ chế đặc thù, thúc đẩy Hà Nội phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.