Mưa lớn đầu tuần, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu 01/06/2026 20:22

(PLO)- Cơn mưa lớn xuất hiện vào chiều 1-6 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu, giao thông gặp nhiều khó khăn sau giờ tan tầm.

Chiều 1-6, cơn mưa lớn kéo dài đã gây ngập tại nhiều tuyến đường ở khu vực phía Đông TP.HCM và vùng giáp ranh, ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân.

Ghi nhận của PLO, khoảng 16 giờ 30, mưa lớn xuất hiện tại khu vực phường Linh Xuân và phường Dĩ An. Chỉ sau khoảng 30 phút, nhiều tuyến đường như Nguyễn Tri Phương, đường số 5 cùng một số tuyến đường lân cận đã bị ngập nước.

Tại đường số 5, nước dâng cao gần nửa bánh xe máy khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước, người dân phải bì bõm dắt bộ qua đoạn đường ngập kéo dài hàng trăm mét.

Trong khi đó, trên đường Nguyễn Tri Phương, nước ngập lênh láng không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tràn vào nhiều nhà dân và hàng quán ven đường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.

Đến hơn 17 giờ, mưa giảm cường độ, nước tại nhiều khu vực bắt đầu rút dần. Tuy nhiên, tại một số điểm trũng thấp vẫn còn ngập cục bộ, nhiều người dân phải di chuyển trên vỉa hè hoặc dắt xe qua khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, lúc 16 giờ 40, ảnh mây vệ tinh cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh và gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực như Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Đông Hòa, Dĩ An...

Sau nhiều ngày thời tiết nắng nóng gay gắt, cơn mưa chiều bất ngờ khiến nhiều trẻ em thích thú chạy ra đường tắm mưa, vui đùa dưới làn nước mát giữa khu dân cư. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong 3 giờ tiếp theo, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực trên và lan sang những nơi lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu khi mưa lớn, đồng thời đề phòng nguy cơ cây xanh gãy đổ, tốc mái nhà và các sự cố về điện trong thời tiết dông lốc.

Nhiều người dân chủ động vớt rác tại các miệng cống, khơi thông dòng chảy, giúp nước rút nhanh hơn. Ảnh: PHẠM HẢI

