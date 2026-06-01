Thông qua Nghị quyết cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương 01/06/2026 17:45

Ngày 1-6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3, thông qua 7 Nghị quyết quan trọng.

HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 3, thông qua 7 Nghị quyết quan trọng. Ảnh: Minh Hà

Các Nghị quyết gồm: Nghị quyết cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025; Nghị quyết thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản dự án Cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc, trên tuyến Quốc lộ 10; Nghị quyết hủy bỏ danh mục các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết hủy bỏ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất đã được HĐND tỉnh ban hành và 2 nghị quyết về công tác cán bộ.

Đối với công tác cán bộ, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết công nhận kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại kỳ họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, Đề án bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Hà

Đồng thời, chủ động xây dựng lộ trình và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thực hiện ngay sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, tập trung rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị, cơ chế phân cấp, phân quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng chiến lược, hạ tầng đô thị thông minh, hiện đại và nâng cao năng lực quản trị đô thị.

Đối với nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án vừa được phân bổ vốn và đã được phân bổ vốn từ đầu năm; tập trung giải ngân vốn đầu tư công và khẩn trương tổ chức thi công, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư để phân bổ hết nguồn vốn tăng thu năm 2025 còn lại…