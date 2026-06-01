Hôm nay xăng E10 chính thức phủ sóng trên cả nước: Cột mốc lịch sử 01/06/2026 08:03

(PLO)-Ngày 1-6, xăng E10 chính thức phủ sóng trên cả nước, đây là thời điểm đánh dấu cột mốc quan trọng cho quá trình chuyển đổi mang tính chiến lược về năng lượng xanh của quốc gia nói chung và ngành xăng dầu nói riêng.

Hôm nay, xăng sinh học E10 chính thức được phối trộn, pha chế, phân phối và sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, xăng sinh học E5RON92 cũng sẽ tiếp tục được duy trì cho đến hết ngày 31-12-2030.

​Lộ trình đổi mới này hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển xanh, giảm phát thải carbon của Chính phủ. Dù lợi ích của xăng E10 đã rõ, nhiều chủ phương tiện vẫn còn những e ngại nhất định khi chuyển đổi thói quen sử dụng nhiên liệu mới.

​Trước thực tế đó, các chuyên gia và hiệp hội đề xuất cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục có chính sách kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng E10. Bên cạnh đó, cần minh bạch danh mục phương tiện tương thích để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

​Bước chuyển dịch năng lượng tất yếu

​TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường.

​Hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Đồng thời, toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5RON92 nên về cơ bản, khi chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10RON95 sẽ không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật.

​Điển hình là từ giữa tháng 5, hai doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất thị trường xăng dầu Việt Nam là Petrolimex và PVOil đã tiên phong phân phối xăng E10 tại hơn 5.500 cửa hàng trên cả nước.

​Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, việc chuyển đổi chính thức xăng sinh học trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-6 là bước tiếp theo nhằm triển khai thực hiện lộ trình nhiên liệu sinh học tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

​Chính sách chuyển đổi này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thực tiễn và cơ sở pháp lý hiện hành. Đồng thời, bước đi này đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ về chuyển đổi năng lượng, xây dựng nền kinh tế xanh và giảm phát thải carbon.

​Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân. Điều này xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

​Cũng theo TS Đào Duy Anh, khi triển khai xây dựng lộ trình xăng sinh học theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT, Bộ Công Thương đã thực hiện khảo sát kỹ cả trong và ngoài nước, làm việc với các hiệp hội ô tô, xe máy, lấy ý kiến các hãng sản xuất, phân phối tại Việt Nam và phối hợp với các đơn vị nghiên cứu như Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

​Thông tin thu nhận trong nước cho thấy hầu như toàn bộ ô tô, xe máy đang lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Ngoại trừ khoảng 60.000 xe tải hạng nhẹ hiện đã dừng sản xuất từ năm 2023 và một số đời xe cũ của hãng Suzuki là có thể không tương thích.

​Bên cạnh đó, để bảo đảm có nhiên liệu cho các xe quá cũ nếu không tương thích với xăng E10, Bộ Công Thương đã duy trì xăng E5RON92 đến hết năm 2030.

​Ở vai trò đại diện cho doanh nghiệp, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết đây là một bước chuyển đổi về năng lượng nói chung và xăng dầu nói riêng theo lộ trình mà Chính phủ đã hoạch định từ năm 2012, trên cơ sở Quyết định 53/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

​Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc chuyển sang một giai đoạn phát triển xanh, sạch và tuân thủ những cam kết của Việt Nam đối với việc thực hiện giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 tại Hội nghị COP26. Đồng thời, chính sách cũng hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, khi vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ các phương tiện giao thông tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội là rất lớn.

​Do đó, việc thực hiện lộ trình xăng sinh học theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương là một dấu mốc quan trọng đối với việc chuyển đổi nhiên liệu tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Người dân TP.HCM đổ xăng E10 trong ngày 30-5.

Vì sao người dân băn khoăn chất lượng xăng E10

Sau khi thử nghiệm phân phối xăng E10 từ đầu tháng 8-2025, đến giữa tháng 5-2026, Petrolimex và PVOil đã mở rộng phân phối loại xăng này trên phạm vi cả nước. Nhiều doanh nghiệp khác cũng đang dần chuyển đổi kinh doanh từ xăng khoáng RON95 sang xăng E10RON95. Theo đó, người tiêu dùng tại TP.HCM đã sớm được tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm nhiên liệu sinh học mới này từ đầu tháng 8-2025.

​Ông Đạt, nhân viên bảo vệ tại một quán cà phê ở phường Tân Bình (TP.HCM) cho biết từng có lần xe hết xăng giữa đường nên phải đổ xăng E10. Sau khi vận hành được một đoạn, xe bất ngờ chết máy và không thể khởi động lại. Tuy nhiên, khoảng 5-10 phút sau, ông đề máy thì xe hoạt động bình thường trở lại.

​Ông Đạt cho rằng hiện tượng này có thể do xe "chưa quen" với loại nhiên liệu mới. Dù vậy, trong khoảng hai tuần gần đây, ông vẫn tiếp tục sử dụng xăng E10 và nhận thấy xe vận hành ổn định. Theo cảm nhận của ông, xe không còn bốc như trước và động cơ có vẻ nóng hơn, nhưng không gặp hư hỏng hay sự cố nghiêm trọng như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

​“Chiếc xe Wave của tôi đi từ năm 2002. Nếu từ tháng 6 các cây xăng chỉ bán E10 thì tôi vẫn sử dụng bình thường. Tôi dự định khoảng 2-3 tháng tới sẽ đưa xe đi kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế các phụ tùng cần thiết để bảo đảm xe vận hành tốt” - ông nói.

​Một người dân đề nghị không nêu tên cho biết sau khi sử dụng hai bình xăng E10 cho chiếc Ford EcoSport đời 2017, ông nhận thấy mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn so với trước. Theo cảm nhận của ông, động cơ vận hành kém linh hoạt, khả năng tăng tốc không còn nhạy như khi sử dụng xăng RON95-III. Người này cho rằng trên cùng một quãng đường và điều kiện vận hành tương tự, xe tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn khi sử dụng xăng E10 so với xăng RON95-III, đồng thời cảm giác lái cũng có sự khác biệt rõ rệt.

​Song song đó, trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ phía người tiêu dùng khi bắt đầu sử dụng xăng sinh học E10. Lý giải điều này, Bộ Công Thương nhận định hiện tượng trên có thể xuất phát từ tâm lý e ngại thay đổi của người dân. Đồng thời, người tiêu dùng cũng chưa tiếp cận đầy đủ các thông tin chính xác về ý nghĩa của xăng sinh học. Hơn nữa, một số tài khoản mạng xã hội còn cố tình đăng tải thông tin sai lệch nhằm tương tác, câu view để bán các loại phụ tùng và chất phụ gia.

​In trong cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, Bộ Công Thương cũng nhìn nhận trên không gian mạng đang xuất hiện các hiểu lầm phổ biến như "E10 phá máy sau vài tháng", "E10 gây cháy động cơ", hay "xe mới không chạy được". Tuy nhiên, phần lớn các video này chỉ phản ánh trường hợp cá biệt hoặc mang tính suy diễn cá nhân, hoàn toàn không có cơ sở khoa học hay thực tiễn nào chứng minh các thiệt hại kỹ thuật trên do xăng E10 gây ra. Do đó, cơ quan quản lý lưu ý người tiêu dùng cần tỉnh táo để phân biệt rõ giữa nhiên liệu đạt chuẩn và nhiên liệu kém chất lượng trên thị trường.

​Liên quan đến chất lượng xăng, TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết chất lượng xăng E5, E10 đã được quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN và được sửa đổi tại QCVN 01:2026/BKHCN.

​"Các cơ quan có trách nhiệm sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát sự tuân thủ quy định của pháp luật về chất lượng xăng dầu của doanh nghiệp nhằm bảo đảm sản phẩm đến tay người dùng luôn có chất lượng đúng quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia" - TS Đào Duy Anh khẳng định.

Bên cạnh đó, có ý kiến lo ngại có thể do điều kiện logistics, vận chuyển, bảo quản cũng như một số đơn vị có thể gian lận chất lượng xăng dầu sẽ tác động đến phương tiện. Theo ông Bảo, chất lượng xăng dầu luôn chịu sự giám sát thường xuyên của lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng. Trên thực tế, mặt hàng này lưu thông đến đâu sẽ được pha chế đến đó chứ không tồn trữ quá lâu ngày. Mặt khác, không phải doanh nghiệp nào cũng có năng lực pha chế. Các cơ sở pha chế hiện nay đều phải đăng ký và được cấp phép bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Xăng dầu là mặt hàng nhà nước quản lý, có quy chuẩn quốc gia và phải hợp quy. Do đó, việc tự ý pha thêm phụ gia hoặc nâng nồng độ ethanol tại các cửa hàng bán lẻ là khó có cơ sở xảy ra.

Xăng dầu là mặt hàng được Nhà nước quản lý, có quy chuẩn quốc gia và hợp quy. Ảnh: TÚ UYÊN

Cần sớm hình thành cơ sở dữ liệu thực tế

Trong giai đoạn đầu triển khai xăng E10 trên toàn quốc, nếu xuất hiện các phản ánh về hiện tượng xe hao nhiên liệu, giảm công suất hoặc hư hỏng động cơ mà người dân cho rằng liên quan đến xăng E10, cơ quan quản lý cần ứng xử thế nào để vừa bảo đảm mục tiêu chuyển đổi xanh vừa không làm mất niềm tin thị trường?

​Ông Cao Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM cho biết điều quan trọng nhất là cần nhìn nhận các phản ánh của người dân một cách khách quan, khoa học và minh bạch. Trong giai đoạn đầu chuyển đổi, việc xuất hiện các ý kiến trái chiều hoặc các trường hợp phương tiện phát sinh bất thường là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

​Tuy nhiên, không nên vội quy kết mọi sự cố đều do xăng E10, cũng không nên phủ nhận các phản ánh của người sử dụng. Điều cần làm là xây dựng cơ chế tiếp nhận, đánh giá và công bố thông tin một cách minh bạch dựa trên dữ liệu thực tế. Mỗi trường hợp cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể như tình trạng phương tiện, lịch sử bảo dưỡng, chất lượng nhiên liệu, điều kiện sử dụng và khả năng tương thích của từng dòng xe.

​Theo ông Cao Văn Phong, mục tiêu chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công khi đi cùng với niềm tin của người dân. Muốn có niềm tin thì phải có sự minh bạch, lắng nghe và những thông tin kỹ thuật đáng tin cậy.

​“Do đó, Nhà nước cần sớm hình thành cơ sở dữ liệu thực tế về khả năng thích ứng của các dòng xe đang lưu hành tại Việt Nam để hỗ trợ quá trình chuyển đổi một cách an toàn và bền vững” - ông Phong nhấn mạnh.

​Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Bảo cho rằng xét về mặt tâm lý, phương tiện giao thông như ô tô, xe máy đối với người Việt Nam không chỉ thuần túy là phương tiện đi lại mà còn là một tài sản lớn. Vì vậy, những gì ảnh hưởng lên tài sản đó đều được người dân rất quan tâm. Mặc dù các cơ sở khoa học hoặc khuyến cáo của các nhà khoa học cũng như Chính phủ đã có những đánh giá nghiên cứu kỹ, người dân vẫn có tâm lý e ngại khi tiếp cận với nhiên liệu mới, đây là một phản ứng hết sức bình thường.

Năm 2000, Việt Nam chuyển từ xăng có chì sang xăng không chì. Tiếp tục từ năm 2000 cho đến nay, chúng ta đã rất nhiều lần chuyển đổi từ xăng 83, xăng 90, 92 rồi đến 95. Đối với mặt hàng dầu diesel cũng tương tự khi chuyển đổi từ hàm lượng lưu huỳnh 0,5% xuống 0,25%, rồi 0,05% và tới đây là 10 ppm. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam chuyển đổi nhiên liệu. Bắt đầu từ năm 2000 đến nay, chúng ta đã có rất nhiều đợt chuyển đổi. Mỗi lần chuyển đổi, người dân đều có những tâm lý lo ngại. Tuy nhiên, vấn đề khách quan là phải đánh giá trong từng trường hợp cụ thể. Đôi khi những trục trặc của phương tiện giao thông không phải có nguyên nhân từ tính chất lý hóa của xăng sinh học, mà có thể kết hợp từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau.

​“Với kinh nghiệm từ nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai thành công xăng E10 hàng chục năm nay, cùng với bước đi thận trọng của cơ quan quản lý Việt Nam, chúng ta có cơ sở để tin tưởng việc triển khai xăng E10 sẽ không gặp phải những trở ngại lớn và sẽ sớm ổn định trong thời gian tới” - ông Bảo nhấn mạnh.

Sáng nay, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow “Dùng xăng sinh học E10: Vai trò doanh nghiệp giúp xanh hóa năng lượng”. Chương trình nhằm giải đáp những băn khoăn của người tiêu dùng từ khía cạnh kỹ thuật đến các hiến kế thiết thực về mặt chính sách. Tất cả các nội dung thảo luận đều hướng tới một mục tiêu chung là thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu của người dân vì một tương lai năng lượng xanh bền vững. ​Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM. Cùng tham dự có ông Cao Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM; PGS.TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP.HCM.

Người dân cần cảm thấy được đồng hành trong quá trình chuyển đổi

Ông Cao Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM

Ông Cao Văn Phong, Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM

Từ kinh nghiệm quốc tế, điều quan trọng nhất để một chính sách chuyển đổi nhiên liệu sinh học thành công thì yếu tố kỹ thuật, giá cả, truyền thông và niềm tin của người tiêu dùng. Cả bốn yếu tố này đều quan trọng và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Kỹ thuật giúp bảo đảm phương tiện vận hành ổn định, giá cả giúp người dân sẵn sàng tiếp cận. Truyền thông giúp người dân hiểu đúng nhưng cuối cùng, yếu tố quyết định vẫn là niềm tin của người tiêu dùng.

Dù công nghệ tốt đến đâu, giá thành hợp lý đến đâu, nếu người dân không tin tưởng thì quá trình chuyển đổi cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Hơn nữa, kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, niềm tin không đến từ các khẩu hiệu, mà đến từ chất lượng sản phẩm, sự minh bạch thông tin và khả năng giải đáp những lo lắng thực tế của người sử dụng.

Theo tôi, để quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học thành công tại Việt Nam, điều quan trọng nhất là giúp người dân hiểu rõ họ đang sử dụng loại nhiên liệu gì, phương tiện của mình có phù hợp hay không và cần lưu ý điều gì trong quá trình sử dụng.

Khi người dân có đủ thông tin để đưa ra quyết định và cảm thấy mình được đồng hành trong quá trình chuyển đổi, niềm tin sẽ được hình thành. Khi có niềm tin, việc chuyển đổi xanh mới có thể diễn ra một cách bền vững và lâu dài.

Chuẩn bị sẵn các phương án xử lý kỹ thuật nếu có phát sinh sự cố đối với phương tiện

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Để người dân thực sự đón nhận xăng E10, giải pháp thiết thực nhất hiện nay là cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ người tiêu dùng. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cung cấp nhiên liệu và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, xe máy để đưa ra những khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể cho người dân.

Bên cạnh đó, các bên cần chuẩn bị sẵn các phương án xử lý kỹ thuật nếu có phát sinh sự cố đối với phương tiện. Đây là giải pháp hữu hiệu và cần thiết nhất đối với người tiêu dùng.

Đồng bộ các giải pháp kiểm soát chất lượng

TS Đào Duy Anh, Phó Cục Trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi Xanh và Khuyến Công (Bộ Công Thương)

TS Đào Duy Anh, Phó Cục Trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi Xanh và Khuyến Công (Bộ Công Thương).

Với quan điểm việc triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học phải bảo đảm hài hòa giữa nhiều mục tiêu khác nhau. Các mục tiêu này bao gồm chuyển đổi năng lượng xanh, bảo vệ môi trường, ổn định thị trường xăng dầu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp cụ thể.

Trước hết, Bộ Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu sinh học xuyên suốt từ khâu phối trộn, tồn chứa, vận chuyển đến phân phối bán lẻ.

Mục tiêu của hoạt động này nhằm bảo đảm toàn bộ lượng xăng E5 và E10 lưu thông trên thị trường đáp ứng đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin khoa học, minh bạch và chính xác.

Giải pháp này giúp người dân hiểu đúng về xăng sinh học, tránh tâm lý hoang mang hoặc bị tác động bởi những thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

Đồng thời, Bộ Công Thương đang nghiên cứu cơ chế tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn đầu triển khai.

Hoạt động hỗ trợ này sẽ được thực hiện thông qua các đầu mối quản lý, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu và các kênh thông tin phù hợp.