Mời nhà đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao 30.500 tỉ ở Đồng Nai 29/05/2026 14:36

(PLO)- Dự án chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đồng Nai rộng khoảng 1.500 ha với mức đầu tư 30.500 tỉ đồng.

Ngày 29-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đăng tải thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Chăn nuôi, sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao” tại xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai.

Theo đó, dự án rộng khoảng 1.500 ha chủ yếu là đất trồng cây lâu năm, hiện đang trồng cây cao su và các loại cây lâu năm khác; khu đất tiếp giáp Hồ Suối Lam khoảng 40 ha, đường ĐT 741, quy hoạch đường ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối Quốc lộ 14, có đường điện đi qua khu đất.

Phối cảnh tổng thể dự án. Ảnh: UBND xã Thuận Lợi.

Dự án Khu chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao sẽ có khu vực chăn nuôi heo theo mô hình chuồng tầng, khép kín, tự động hóa, kiểm soát dịch bệnh. Có khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín. Khu xử lý chất thải, nước thải, khí thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…

Tổng vốn đầu tư 30.500 tỉ đồng. Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án không quá 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn. Dự kiến đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động vào Quý II/2029. Số tiền bảo đảm dự thầu 305 tỉ đồng.