Chiều 28-5: Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh 28/05/2026 15:03

Chiều 28-5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5 không cao hơn 23.258 đồng/lít, giảm 1.082 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng A95 ở mức 24.154 đồng/lít, giảm 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel ở mức 27.651 đồng/lít, giảm 1.110 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 20.442 đồng/kg, giảm 1.041 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5 giảm 1.082 đồng/lít, giá xăng A95 giảm 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Kỳ này, nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng yêu cầu trích lập vào quỹ như sau: Xăng sinh học 500 đồng/lít, xăng không chì và dầu mazut mỗi loại 700 đồng/lít/kg, dầu diesel 300 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.