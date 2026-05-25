Phát hiện xưởng sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn ở Hưng Yên 25/05/2026 16:20

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng bị tạm giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá ước tính gần một tỉ đồng.

Ngày 25-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn.

Cụ thể, ngày 17-5, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) kiểm tra xe ô tô tải biển số 29H-240.51 do ông Nguyễn Xuân Th. điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có 11.040 gói băng vệ sinh mang các nhãn hiệu nổi tiếng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Chủ lô hàng là bà Đỗ Thị T., trú tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Cơ sở sản xuất, đóng gói băng vệ sinh của bà T. Ảnh: QLTT

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét cơ sở kinh doanh của bà T. tại xã Yên Mỹ và phát hiện nơi đây đang tổ chức sản xuất, đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu phổ biến khác trên thị trường; hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói; gần 2 tấn bao bì cùng nhiều tem nhãn, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Theo cơ quan chức năng, bà T. khai tự mua nguyên vật liệu, bao bì rồi dùng máy hàn nhiệt để đóng gói sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Qua xác minh, các doanh nghiệp sở hữu các nhãn hiệu nói trên khẳng định số hàng bị thu giữ không phải sản phẩm do họ sản xuất hoặc cho phép gia công, đóng gói. Các doanh nghiệp cũng không ký kết hợp đồng liên doanh hay ủy quyền sản xuất với hộ kinh doanh của bà T.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ số hàng bị tạm giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu, tổng trị giá ước tính gần một tỉ đồng nếu tính theo giá hàng thật trên thị trường.

Ngày 18-5, Đội Quản lý thị trường số 9 và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế thống nhất nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm “sản xuất hàng giả” theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 22-5, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.