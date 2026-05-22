C.P. Việt Nam chung sức mở rộng mảng xanh tại Đồng Nai, Đồng Tháp 22/05/2026 20:24

(PLO)- Từ các chương trình trồng cây tại Đồng Nai, Đồng Tháp và nhiều địa phương khác, C.P. Việt Nam tiếp tục góp thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường.

C.P. Việt Nam tiếp tục tham gia các chương trình trồng cây năm 2026 tại Đồng Nai và Đồng Tháp, góp thêm nguồn lực phát triển mảng xanh, cải thiện môi trường sinh thái và chất lượng không gian sống.

Thêm nguồn lực cho mảng xanh Đồng Nai

Ngày 19-5, tại Nhà máy Z114 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, phường Long Bình, TP Đồng Nai, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở, đơn vị quân đội, đoàn thể, cơ quan báo chí và các doanh nghiệp cùng tham gia kế hoạch trồng cây xanh của thành phố, trong đó có Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi cùng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trong định hướng đó, nguồn cây giống lâm nghiệp do C.P. Việt Nam hỗ trợ góp thêm nguồn lực cho các chương trình cây xanh của địa phương.

C.P. Việt Nam hỗ trợ 100.000 cây giống lâm nghiệp cho các địa phương tại Đồng Nai trong năm 2026. Ảnh: C.P.

Chia sẻ về hoạt động trồng cây tại các địa phương, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của chính quyền địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp, những cây xanh được trồng hôm nay sẽ lớn lên, mang lại bóng mát và môi trường sống tốt đẹp hơn cho mọi người. C.P. Việt Nam nỗ lực góp sức đồng hành cùng địa phương trong hành trình phát triển bền vững, chăm sóc cộng đồng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”.

Trong khuôn khổ lễ phát động, đại diện các đơn vị tham dự chương trình cùng góp sức phát triển mảng xanh. Ảnh: C.P.

Tại Đồng Nai, ngoài trụ sở chính, C.P. Việt Nam còn vận hành 5 nhà máy và tổ hợp chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Bên cạnh hoạt động sản xuất, tạo việc làm và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì các chương trình bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan và phát triển hệ sinh thái tại địa phương.

Giai đoạn 2023-2025, tại khu vực Đồng Nai, C.P. Việt Nam đã hỗ trợ trồng, chăm sóc và phục hồi hơn 102 ha rừng, với hơn 222.000 cây xanh, tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ 100.000 cây giống lâm nghiệp cho các địa phương tại Đồng Nai, kinh phí hơn 2,5 tỉ đồng.

Năm thứ ba đồng hành trồng cây tại Đồng Tháp

Cùng với hoạt động trồng cây tại Đồng Nai, C.P. Việt Nam tiếp tục tham gia chương trình “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, chương trình nhằm phát động phong trào trồng cây, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của cây xanh trong bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2026, C.P. Việt Nam hỗ trợ 9.450 cây xanh gồm sao đen, gõ đỏ, bần chua, bằng lăng, phượng, sưa và dầu rái. Số cây này được trồng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như Lấp Vò, Tân Dương, Tân Thạnh, Mỹ Hiệp, Sa Đéc và An Bình.

Tổng kinh phí hỗ trợ tại Đồng Tháp hơn 285 triệu đồng. Nguồn cây giống, cây xanh này góp phần cùng tỉnh triển khai kế hoạch trồng 15.470 cây xanh trong chương trình năm nay.

Đại diện C.P. Việt Nam và các đơn vị trao tặng cây giống cho chương trình trồng cây năm 2026 tại Đồng Tháp. Ảnh: C.P.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp C.P. Việt Nam tham gia chương trình trồng cây tại Đồng Tháp, gắn với việc thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ tại địa phương. Từ năm 2023 đến nay, doanh nghiệp đã trao tặng hơn 350.000 cây xanh lâm nghiệp cho Đồng Tháp. Số cây này góp phần phục hồi hệ sinh thái, duy trì không gian xanh và hỗ trợ hình thành các công trình “kè xanh” nhằm chống xói lở, giữ đất, giữ nước.

Từ các chương trình trồng cây tại Đồng Nai, Đồng Tháp và nhiều địa phương khác, C.P. Việt Nam tiếp tục góp thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường. Đây cũng là cách doanh nghiệp thể hiện định hướng phát triển có trách nhiệm, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ thiên nhiên và lợi ích lâu dài của cộng đồng.