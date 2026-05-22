Chưa quy định chi tiết việc thu thuế với chuyển nhượng vàng miếng

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Do đó, Bộ Tài chính chưa quy định chi tiết việc thu thuế với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân (dự thảo nghị định).

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo nghị định, có ý kiến đề nghị quy định hướng dẫn thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng như nội dung tại luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 giao Chính phủ quy định.

Cụ thể, khoản 10 điều 3 luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định: "Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng".

Bộ Tài chính đánh giá, quy định này đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các bộ, ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng.

Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Trước đó, trong quá trình xây dựng dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính từng đưa ra đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Tuy nhiên, nội dung này không chính thức được đưa vào luật.

Tiền ăn ca vượt 1,2 triệu mới phải tính thuế

Bên cạnh quy định về thuế chuyển nhượng với vàng miếng, Bộ Tài chính có sửa đổi quy định về khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động chi cho người lao động.

Theo Nghị định 65/2013 của Chính phủ quy định khoản tiền ăn giữa ca do người sử dụng lao động chi cho người lao động vượt quá mức quy định của Bộ LĐ-TB&XH thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.

Căn cứ theo Thông tư 26/2016 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì mức khống chế tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, nội dung này đã bị bãi bỏ bởi Thông tư 03/2025 của Bộ Nội vụ. Theo đó, Bộ Tài chính khẳng định cần thiết phải quy định tại dự thảo Nghị định để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.

Chi tiêu bình quân và thu nhập bình quân 2014-2024.

Căn cứ số liệu của Cục Thống kê về điều tra mức sống dân cư, so với năm 2016 thì tại thời điểm 2024, thu nhập bình quân đầu người khu vực thành thị tăng 1,51 lần; chi tiêu bình quân cả nước, khu vực thành thị tăng tương ứng khoảng 1,38 lần và 1,23 lần.

Đồng thời, chỉ số CPI bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2025 trong khoảng 3-3,6% (trừ năm 2016 là 4,74%)

Theo đó, căn cứ sự biến động chi tiêu bình quân, thu nhập bình quân bình quân xã hội và biến động của chỉ số CPI từ thời điểm năm 2016 đến nay và có tính đến dự báo cho một số năm tiếp theo, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động chi cho người lao động vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng mới tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.

Như vậy đề xuất này đã tăng 1,64 lần so với mức đang quy định tại Thông tư 26/2016.

Trường hợp người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được miễn thuế.