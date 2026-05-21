Đà Nẵng sắp có thêm khu công nghiệp 1.500 tỉ ở phía Nam 21/05/2026 14:41

Sáng 21-5, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra, làm việc tại khu vực mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh 1 và khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà (xã Tam Anh).

Hiện trạng mặt bằng khu vực nằm trong dự án. Ảnh: TN

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh 1 do Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai – CFG làm chủ đầu tư, trên diện 167 ha, với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9.

Theo chủ đầu tư, đến nay dự án đã phê duyệt 48 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với hơn 350 tỉ đồng. Diện tích đã bồi thường tương ứng 127,18/167,05 ha.

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công dự án cần khoảng 1.000.000 m3 đất đá san lấp để đảm bảo cao độ. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay xung quanh dự án không có nguồn đất đá phù hợp phục vụ.

Ngoài ra, mặt bằng dự án có nguồn cát trắng cần tận thu, tránh làm thất thoát tài nguyên. Nguồn cát này sẽ phục vụ làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất kính đặt tại khu kinh tế mở Chu Lai và Yên Khánh (Ninh Bình). Trường hợp này, dự án cần thêm đất đá san lấp.

Hiện nay, UBND xã Tam Anh đã phê duyệt phương án bố trí tái định cư và giao đất cho người dân để thực hiện dự án, nhưng quỹ đất tái định cư không đảm bảo.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra tại dự án khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà. Ảnh: TN

Đối với dự án khu công nghiệp Tam Anh - An An Hoà, nhà đầu tư sau khi tổ chức lễ khởi công đã gặp phải các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có nguy cơ vỡ tiến độ theo kế hoạch.

Cụ thể, một số hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả nhưng chưa đồng ý nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng; xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, hồ sơ nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất còn cần tiếp tục xác minh, làm rõ để có cơ sở xử lý theo quy định.

Nhiều mồ mả, lăng miếu đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời nhưng các hộ dân liên quan chưa thống nhất nhận tiền và thực hiện di dời.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các đơn vị thực hiện bồi thường, địa phương và các cơ quan liên quan; nguồn nhân lực phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn hạn chế so với quy mô, khối lượng và yêu cầu tiến độ của dự án.

Từ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được chủ đầu tư nêu ra, các nhà đầu tư đề nghị TP chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết sớm nhất.

Ông Phan Thái Bình (áo xanh chính giữa) nghe các đơn vị báo cáo. Ảnh: TN

Tại buổi làm việc, ông Phan Thái Bình khảo sát tại hai dự án khu công nghiệp Tam Anh 1 và Tam Anh - An An Hoà; khu vực nghĩa trang chuẩn bị cho người dân di dời mồ mả của người thân và các tuyến đường vào dự án.

Ông Bình yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan cùng vào cuộc, giải quyết các vướng mắc theo hướng đảm bảo chặt chẽ các quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và hài hoà lợi ích của người dân.

Đối với những trường hợp chây ì, cố tình không bàn giao mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan mời người dân đến giải thích, động viên nhận kinh phí bồi thường, trường hợp cần thiết buộc phải ra quyết định cưỡng chế.