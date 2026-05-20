(PLO)- Từ 5 giờ sáng mỗi ngày, hàng trăm du khách đủ mọi lứa tuổi chen nhau chèo SUP đón bình minh tuyệt đẹp trên biển Đà Nẵng.
Biển Mân Thái ở phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng là điểm hẹn của hàng trăm du khách mỗi sáng sớm. Du khách đủ mọi lứa tuổi chen nhau thuê SUP (ván chèo đứng), "hành quân" trên biển đón bình minh.
Các bạn trẻ check-in với SUP trước khi ra biển.
Nhiều người dân Đà Nẵng cũng không bỏ lỡ hoạt động đầy thú vị này trên biển Mân Thái. Yến Nhi (ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho hay đã chèo SUP ba lần từ đầu mùa hè đến nay và khẳng định tuần nào cũng sẽ cố gắng dành một buổi sáng để đón bình minh trên biển.
Trong suốt quá trình chèo SUP ra hòn Sụp không thể thiếu những khoảnh khắc check-in giữa biển. Vì vậy, các cơ sở cho thuê SUP phải rèn thêm kỹ năng chụp ảnh cho nhân viên, sau đó về chỉnh sửa thật đẹp rồi mới trả ảnh cho khách.
Chèo SUP trên biển Mân Thái ở Đà Nẵng là hoạt động không thể bỏ lỡ đối với các du khách khi đến với TP biển xinh đẹp này.