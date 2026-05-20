Chen nhau chèo SUP đón bình minh tuyệt đẹp trên biển Đà Nẵng 20/05/2026 12:07

(PLO)- Từ 5 giờ sáng mỗi ngày, hàng trăm du khách đủ mọi lứa tuổi chen nhau chèo SUP đón bình minh tuyệt đẹp trên biển Đà Nẵng.

Biển Mân Thái ở phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng là điểm hẹn của hàng trăm du khách mỗi sáng sớm. Du khách đủ mọi lứa tuổi chen nhau thuê SUP (ván chèo đứng), "hành quân" trên biển đón bình minh.

Từ 5 giờ sáng, khi vầng dương mùa hè vừa ló rạng cũng là lúc những chiếc SUP bắt đầu được chèo ra biển.

Hoạt động chèo SUP thu hút hàng trăm du khách mỗi sáng sớm.

Đoàn SUP hàng trăm chiếc "hành quân" ra hòn Sụp, cách bờ biển khoảng 2 km. Tất cả đều phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn và được nhân viên cho thuê SUP hướng dẫn trước cách chèo. Suốt quá trình chèo SUP luôn có nhân viên đi theo hỗ trợ, chụp ảnh cho khách.

Khách chèo SUP đa phần là các bạn trẻ.

Theo anh Phạm Điệp, chủ một cơ sở cho thuê SUP trên biển Mân Thái, giá thuê từ thứ hai đến thứ sáu là 150.000 đồng/SUP/hai người. Riêng thứ bảy và chủ nhật tăng lên 200.000 đồng.

Du khách nước ngoài cũng rất thích thú với hoạt động chèo SUP buổi sáng.

Các bạn trẻ check-in với SUP trước khi ra biển.

Nhiều người dân Đà Nẵng cũng không bỏ lỡ hoạt động đầy thú vị này trên biển Mân Thái. Yến Nhi (ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho hay đã chèo SUP ba lần từ đầu mùa hè đến nay và khẳng định tuần nào cũng sẽ cố gắng dành một buổi sáng để đón bình minh trên biển.

Người thuê SUP thường đi theo hội nhóm với phương châm càng đông càng vui. Các bạn đùa với nhau rằng, đoàn người chen nhau chèo SUP trên biển không khác gì đang tiến ra biển tìm kho báu trong phim hoạt hình Nhật Bản.

Trong suốt quá trình chèo SUP ra hòn Sụp không thể thiếu những khoảnh khắc check-in giữa biển. Vì vậy, các cơ sở cho thuê SUP phải rèn thêm kỹ năng chụp ảnh cho nhân viên, sau đó về chỉnh sửa thật đẹp rồi mới trả ảnh cho khách.