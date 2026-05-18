Kết hợp đón sóng 'concert tourism' để tạo cú hích cho du lịch TP.HCM 18/05/2026 19:41

(PLO)- Xu hướng “concert tourism” - du lịch kết hợp sự kiện âm nhạc và giải trí đang mở ra hướng đi mới, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm quy mô lớn nhằm thu hút du khách đến TP.HCM.

Chiều 18-5, tại TP.HCM, DatVietVAC Group Holding (DatVietVAC) cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược thời hạn 7 năm. Hợp tác này nhằm mở rộng hệ sinh thái và thúc đẩy liên kết giữa các lĩnh vực truyền thông, giải trí, công nghệ và du lịch tại Việt Nam.

Kiến tạo mô hình giải trí trải nghiệm mới

Theo thỏa thuận, hai doanh nghiệp thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, phát huy thế mạnh về hạ tầng, nội dung, vận hành và hệ sinh thái khách hàng. Mục tiêu nhằm phát triển hệ sinh thái văn hóa, du lịch và giải trí quy mô lớn trong thời gian tới.

Trọng tâm hợp tác tập trung triển khai nhiều mô hình mới tại TP.HCM như “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số”, các điểm chạm màn hình LED, trung tâm triển lãm và sự kiện. Đồng thời, hai bên xây dựng các không gian biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc và bảo tàng nghệ sĩ tại các địa điểm thuộc hệ thống của hai bên.

Ngoài ra, hai doanh nghiệp cũng phối hợp khai thác hạ tầng trình chiếu, phát triển nội dung và tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí quy mô lớn như lễ hội, hòa nhạc, fan meeting. Các sự kiện mang tầm quốc tế và đường hoa tết cũng nằm trong kế hoạch phối hợp này. Các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch, thương mại, tài trợ và quảng cáo liên quan cũng nằm trong phạm vi hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp.

Việc hợp tác không chỉ hướng tới tạo thêm sản phẩm giải trí mới mà còn góp phần làm mới trải nghiệm du lịch tại Việt Nam thông qua mô hình giải trí trải nghiệm. Xu hướng du lịch kết hợp tham gia các sự kiện âm nhạc, lễ hội hiện đang phát triển mạnh trên thế giới.

Lãnh đạo DatVietVAC cùng Saigontourist Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược chiều ngày 18-5. Ảnh: TT.

Thông qua mạng lưới hạ tầng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ của Saigontourist Group, DatVietVAC sẽ có điều kiện mở rộng các mô hình khai thác fan economy, sự kiện âm nhạc và hệ sinh thái IP 360 độ. Ngược lại, năng lực sáng tạo nội dung, kết nối cộng đồng và sức ảnh hưởng văn hóa của DatVietVAC được kỳ vọng góp phần gia tăng giá trị trải nghiệm cho các sản phẩm và điểm đến du lịch của Saigontourist Group.

Cộng hưởng phát triển bền vững

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group, doanh nghiệp đã triển khai các cam kết chiến lược cho giai đoạn phát triển mới với 5 trụ cột trọng tâm. Các trụ cột gồm: chuyển đổi tư duy quản trị, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng liên kết để hình thành các chuỗi giá trị mới.

Thỏa thuận hợp tác lần này là một cột mốc quan trọng để doanh nghiệp hiện thực hóa các chiến lược chuyển đổi, tạo nền tảng tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới. Mục tiêu không chỉ giữ vai trò doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam mà còn hướng đến xây dựng thương hiệu mạnh của khu vực và thế giới.

Bà Hoa chia sẻ: “Việc hợp tác sẽ tạo nên sự cộng hưởng mang tính chiến lược cho phát triển bền vững. Chúng tôi mong muốn cùng DatVietVAC triển khai những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mới dựa trên nền tảng phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc kết hợp công nghệ hiện đại và sức sáng tạo nội dung để tạo thêm sức hút cho du lịch Việt Nam”.

Bà Hoa cho biết thêm, Saigontourist Group kỳ vọng sẽ tận dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng và mạng lưới dịch vụ hiện có để phát triển các mô hình du lịch – giải trí mới. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiếp cận mạnh hơn với phân khúc khách hàng trẻ thông qua các nền tảng công nghệ và xu hướng sáng tạo nội dung hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group chia sẻ tại lễ ký kết. Ảnh: TT.

Theo lãnh đạo Saigontourist Group, hai doanh nghiệp cùng chia sẻ khát vọng đưa hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam ra thế giới, đồng thời mang những trải nghiệm quốc tế đến Việt Nam. Sự hợp tác giữa hai tập đoàn đầu ngành được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa lớn hơn cho ngành du lịch và công nghiệp văn hóa.

Bà Hoa cũng khẳng định hai bên sẽ hợp tác trên tinh thần chân thành, tự nguyện và lấy khách hàng làm trung tâm nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho du khách. Đồng thời, việc này góp phần xây dựng các mô hình mới kết hợp giữa du lịch và công nghiệp văn hóa để gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến TP.HCM cũng như du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Còn theo ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatVietVAC, sự kết hợp giữa hai vị thế dẫn dắt, một bên là di sản thực tại đại diện cho dòng chảy lịch sử, một bên là biểu tượng của truyền thông sáng tạo mang hơi thở tương lai sẽ cùng nhau thực hiện một sứ mệnh mang tầm vóc quốc gia.

Liên minh chiến lược này sẽ cùng nhau định nghĩa lại khái niệm về Du lịch âm nhạc và du lịch trải nghiệm tại Việt Nam. Hai bên sẽ cùng nhau phát triển "Nền kinh tế trải nghiệm", chuyển hóa những hạ tầng vật lý, những màn hình trình chiếu khổng lồ thành những không gian nghệ thuật sống động, đưa các siêu IP giải trí của DatVietVAC vào hệ thống lưu trú đẳng cấp của Saigontourist Group.

Ông Thành chia sẻ: “Chúng ta sẽ cùng nhau chiếm lĩnh thời gian, chiếm lĩnh tâm trí và mở lối vào trái tim của du khách. Mối quan hệ này vượt lên trên các giao dịch thương mại ngắn hạn thông thường. Nó được xây dựng dựa trên khát vọng chung: Kiến thiết những hệ sinh thái vĩ đại, kiến tạo Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sinh động trên nền tảng số”.