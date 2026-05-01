Carnaval Hạ Long 2026: Đêm hội ánh sáng rực rỡ bên bờ vịnh di sản 01/05/2026 04:29

(PLO)- Trong lần thứ 19 tổ chức, Carnaval Hạ Long thu hút khoảng 80 ngàn khán giả theo dõi trực tiếp, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động.

Tối 30-4, tại Quảng trường 30-10 (phường Hồng Gai), Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng - Kỷ nguyên mới” diễn ra. Đây là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện trong Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh chào hè 2026.

Các tiết mục sôi động tại Carnaval Hạ Long đem đến bầu không khí lễ hội.

Carnaval Hạ Long 2026 gồm hai phần: Chương trình nghệ thuật khai mạc và vũ hội đường phố với màn diễu hành xe mô hình kết hợp trình diễn nghệ thuật.

Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với ba chương: “Bản giao hưởng cội nguồn”, “Tinh hoa hội tụ” và “Hạ Long tỏa sáng”. Các tiết mục tái hiện hành trình phát triển của Quảng Ninh, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần hội nhập, sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Theo thống kê của Ban tổ chức, Carnaval Hạ Long 2026 thu hút đến 80 nghìn khán giả xem trực tiếp.

Từ những truyền thuyết nơi vịnh biển ngàn năm đến những di sản văn hóa đậm đà bản sắc, tất cả được kể lại bằng âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc ấn tượng cho khán giả.

Sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tùng Dương, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Rhyder, Anh Tú, (S)TRONG Trọng Hiếu cùng các nghệ sĩ quốc tế càng làm bầu không khí thêm sôi động.

Các tiết mục diễu hành đường phố mang đến bầu không khí đậm chất Carnaval.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động vũ điệu đường phố rực rỡ qua các tuyến đường trung tâm Hạ Long hướng về Quảng trường 30-10. Màn biểu diễn quy mô lớn quy tụ 13 đoàn nghệ thuật trong nước và một đoàn quốc tế, cùng 10 xe biểu trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia biểu diễn còn có 170 nghệ nhân lân – rồng, 80 nghệ sĩ trống hội, 100 vũ công chuyên nghiệp, các hoa hậu, á hậu và khoảng 450 diễn viên quần chúng.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Carnaval Hạ Long có sự tham gia của dàn tàu du lịch quy mô lớn. 76 con tàu được trang hoàng hệ thống đèn LED đa sắc màu, tạo nên "bữa tiệc ánh sáng" lung linh trên mặt vịnh di sản. Sự kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng hiện đại, pháo hoa trên tàu và mặt nước đã tạo nên "bữa tiệc ánh sáng" mãn nhãn.

Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Carnaval Hạ Long 2026.

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài trong tiếng nhạc hội sôi động và sự hòa chung cảm xúc của hàng vạn người dân, du khách.