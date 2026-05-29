Quảng Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Không chấp nhận tư duy điều hành lối cũ 29/05/2026 15:19

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là vận hành ổn định bộ máy, mà phải tạo được chuyển biến thực chất về chất lượng quản trị, điều hành và phục vụ nhân dân.

Ngày 29-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ máy mới từng bước vận hành ổn định, thông suốt

Theo báo cáo, sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Mô hình này bước đầu khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Dù khối lượng công việc lớn, phạm vi tác động rộng, tỉnh đã triển khai chuyển đổi mô hình đồng bộ, chặt chẽ. Quá trình này không làm gián đoạn hoạt động lãnh đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bộ máy mới từng bước vận hành ổn định, thông suốt; cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tỉnh uỷ Quảng Ninh sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: MINH HÀ

Cùng với phát triển kinh tế, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết ổn định, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, phòng họp không giấy, giải quyết công việc trên môi trường số được triển khai đồng bộ. Từ đó từng bước hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, giảm thời gian và chi phí xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân đánh giá tích cực hơn đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tính công khai, minh bạch và khả năng giải quyết công việc ngay tại cơ sở của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp.

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì vị trí nhóm đầu cả nước về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng điều hành. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục duy trì ở mức rất cao.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ Quảng Ninh điều hành phần tham luận. Ảnh: MINH HÀ

Vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Quản Minh Cường ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong suốt một năm vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, giai đoạn tới, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở “vận hành ổn định” mà phải chuyển mạnh sang “vận hành hiệu quả, tạo đột phá phát triển”. Đặc biệt, trong bối cảnh Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, tỉnh đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa chiến lược, mở ra yêu cầu mới về tầm vóc phát triển, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng.

Điều đó đòi hỏi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải trở thành nền tảng của một hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp, liên thông, dựa trên dữ liệu, có khả năng phản ứng nhanh trước yêu cầu phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, thông suốt, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ hiệu quả. Kiên quyết khắc phục tình trạng mô hình đã đổi mới nhưng tư duy điều hành, quy trình xử lý công việc và phương thức phối hợp vẫn vận hành theo lối cũ; bộ máy đã tinh gọn nhưng thủ tục vẫn tầng nấc, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH HÀ

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất, đi đôi với bảo đảm nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, những nội dung còn chồng chéo, bất cập.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tục tạo đột phá thực chất về cải cách hành chính, dịch vụ công và chuyển đổi số. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như đất đai, quy hoạch, đầu tư công, tài sản công, giải quyết thủ tục hành chính.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khẳng định một năm qua mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình đổi mới sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là vận hành ổn định bộ máy mà phải tạo được chuyển biến thực chất về chất lượng quản trị, hiệu quả điều hành và năng lực phục vụ nhân dân; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và đủ năng lực kiến tạo phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa với tinh thần “triết lý mới, tư duy mới, hành động mới”, phát huy cao nhất trách nhiệm, quyết tâm và khát vọng phát triển, xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố, là đô thị hiện đại, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, có vị thế ngày càng cao trong vùng và cả nước.