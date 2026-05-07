Sẵn sàng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 07/05/2026 08:50

(PLO)- Lễ hội Hoa Phượng Đỏ mang sứ mệnh quảng bá và khẳng định vị thế của thành phố Cảng trên bản đồ văn hóa - du lịch cả nước.

Tối 6-5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, UBND TP Hải Phòng tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”. Đây là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026.

Sân khấu hoành tráng của Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Ảnh: NS

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 ngày 8-5 (thứ Sáu) tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố; được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và đài truyền hình các địa phương.

Chương trình nghệ thuật khai mạc năm nay được xây dựng theo cấu trúc ba chương, xuyên suốt chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, tái hiện hành trình phát triển của thành phố từ chiều sâu lịch sử đến hiện tại năng động và khát vọng vươn tới tương lai.

Không gian nghệ thuật kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa biểu diễn nghệ thuật với công nghệ trình diễn, tạo nên tổng thể giàu tính biểu tượng và sức lan tỏa.

Chương trình tái hiện hành trình phát triển của Hải Phòng từ chiều sâu lịch sử đến hiện tại năng động và khát vọng vươn tới tương lai. Ảnh: NS

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi như các Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa, Nhật Thuận; các Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Phạm Thu Hà, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh… cùng hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, góp phần tạo nên một đại nhạc hội ngoài trời sôi động, hấp dẫn.

Trong chương trình sẽ diễn ra các màn pháo hoa nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.

Cuộc tổng duyệt được triển khai nghiêm túc, bài bản, bám sát kịch bản tổng thể của chương trình. Các nội dung từ đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, nghi lễ khai mạc đến chương trình nghệ thuật được rà soát đồng bộ, liên hoàn.

Hệ thống sân khấu đại cảnh ngoài trời quy mô lớn, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED… được vận hành thử nghiệm, bảo đảm tính chính xác và hiệu ứng thẩm mỹ. Công tác an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, giao thông, y tế, hậu cần… được kiểm tra kỹ lưỡng, sẵn sàng cho đêm khai mạc chính thức.

Các tiết mục đều được dàn dựng công phu, hoành tráng, sẵn sàng cho đêm khai hội. Ảnh: NS

Trong ngày 8-5 diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, TP Hải Phòng cũng đã bố trí 14 điểm trông giữ ô tô, mô tô miễn phí phục vụ đại biểu, khách mời và nhân dân.

Khởi nguồn từ năm 2012, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ mang sứ mệnh quảng bá và khẳng định vị thế của TP Cảng trên bản đồ văn hóa - du lịch cả nước. Từ quy mô ban đầu còn khiêm tốn, lễ hội từng bước phát triển, tạo dấu ấn qua các chủ đề xuyên suốt, phản ánh rõ nét từng giai đoạn đi lên của Hải Phòng.

Trong dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay, Hải Phòng sẽ khởi công và khánh thành 15 dự án, công trình trọng điểm, trong đó có 12 dự án lớn được khởi công.

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5, TP Hải Phòng tổ chức hơn 60 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Cao điểm Lễ hội diễn ra từ ngày 8-5 đến 14-5 với nhiều chương trình đặc sắc như không gian văn hóa ẩm thực, nghệ thuật đường phố, Tuần lễ Hoa Phượng Đỏ “Ngày hội Đất Cảng”, trưng bày chuyên đề “Hải Phòng dấu ấn lịch sử - Hội tụ và tỏa sáng”..