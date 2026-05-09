TP.HCM: Phường Hiệp Bình tổ chức nhiều chương trình phúc lợi trong tháng công nhân 09/05/2026 12:56

(PLO)- Công đoàn phường Hiệp Bình trao 200 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Sáng 9-5, Công đoàn phường Hiệp Bình, TP.HCM, đã tổ chức Lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Tại chương trình, Công đoàn phường Hiệp Bình đã chính thức phát động Tháng Công nhân năm 2026 và phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” trong toàn thể đoàn viên, người lao động.

Công đoàn phường đã tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động”, tặng quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: THANH TUYỀN

Cùng đó, Công đoàn phường cùng với 11 doanh nghiệp đã ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giai đoạn 2026-2030, nhằm mang đến các chính sách ưu đãi thiết thực về hàng hóa, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM Lê Thị Kim Thúy và Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn, tham quan các gian hàng phúc lợi công đoàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Trong khuôn khổ chương trình, Công đoàn phường đã tổ chức hoạt động “Cảm ơn người lao động”, trao tặng 200 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng. Đồng thời tiếp nhận và trao các phần hỗ trợ từ các đơn vị đồng hành với tổng số tiền gần 300 triệu đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động đã được triển khai như: Gian hàng phúc lợi đoàn viên với mức ưu đãi từ 5% đến 30%; tư vấn pháp luật lao động; hỗ trợ tài chính vi mô... tại buổi khai mạc. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều hoạt động đã được triển khai như: Gian hàng phúc lợi đoàn viên với mức ưu đãi từ 5% đến 30%; tư vấn pháp luật lao động; hỗ trợ tài chính vi mô; khám, tư vấn sức khỏe; cắt tóc miễn phí… thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.