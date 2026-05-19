Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió tổng vốn đầu tư gần 23.640 tỉ đồng 19/05/2026 11:40

(PLO)- Các dự án điện gió được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Ngày 19-5, tại TP Cần Thơ, hai dự án nhà máy điện gió với tổng vốn đầu tư gần 23.640 tỉ đồng đồng loạt khởi công.

Đó là dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B - hạng mục Trạm biến áp 220kV, tổng vốn đầu tư gần 9.140 tỉ đồng và dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỉ đồng.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Ảnh: DK

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 ở phường Vĩnh Châu, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Theo đó, các đơn vị cần tổ chức thi công nghiêm túc, huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố để cùng hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư các công trình, dự án.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành TP và chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được triển khai và hoàn thành theo đúng kế hoạch.

“Mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường hãy coi đây là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, nỗ lực phấn đấu với tinh thần: tất cả vì sự phát triển của TP Cần Thơ, tất cả vì cuộc sống của nhân dân”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4. Ảnh: DK

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Cần Thơ được phê duyệt đến năm 2030 có 56 dự án nguồn điện với tổng công suất khoảng 9.154 MW. Trong đó, có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW.

Đến nay, TP Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 1.428 MW. Hiện nay, có 9 nhà máy đã vận hành thương mại; 3 dự án đang triển khai thi công; 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện thi công và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.