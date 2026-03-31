TP.HCM triển khai thí điểm xuất khẩu điện gió ngoài khơi 31/03/2026 18:43

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 328/NQ-CP và Chương trình hành động số 10 nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đáng chú ý, TP.HCM đặt mục tiêu triển khai thí điểm xuất khẩu điện gió ngoài khơi.

TP.HCM triển khai thí điểm xuất khẩu điện gió ngoài khơi. Ảnh minh họa: QUỲNH ANH

Theo Kế hoạch, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Ngành năng lượng TP.HCM từng bước được hiện đại hóa theo định hướng đô thị thông minh. Đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo.

Trong đó, đến năm 2030, công suất hệ thống điện của TP đạt khoảng 16.103 MW, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 93.972 triệu kWh. Tỉ lệ năng lượng tái tạo phấn đấu đạt tối thiểu 25% công suất cực đại của hệ thống điện TP trong giai đoạn 2025 – 2030; tổn thất điện năng giảm xuống dưới 2,5%, sản lượng điện tiết kiệm hằng năm đạt từ 2% trở lên.

TP cũng định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiện đại; phát triển các nguồn điện khí LNG, điện gió, điện mặt trời, điện rác và các loại hình năng lượng sạch khác. Đồng thời, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tích hợp khí, điện, lọc hóa dầu và năng lượng tái tạo, đóng vai trò đầu mối quan trọng của khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, TP.HCM ưu tiên đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt; phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo; thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất hydrogen xanh, amoniac xanh và triển khai thí điểm xuất khẩu điện gió ngoài khơi.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP.HCM đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Bao gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển nguồn cung và hạ tầng năng lượng; đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; huy động nguồn lực xã hội; phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Trong đó, TP đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý từ 30–50% đối với các dự án năng lượng; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp và phát triển thị trường điện cạnh tranh, minh bạch.

TP sẽ đẩy mạnh các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phát triển điện mặt trời mái nhà, giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn. Từ đó, từng bước thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.