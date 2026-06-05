Metro số 1 bổ sung thanh toán mua vé bằng mã QR ngân hàng tại kiosk tự động 05/06/2026 16:00

(PLO)- Hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có thể thanh toán mua vé giấy tại các kiosk bán vé tự động bằng hình thức quét mã QR ngân hàng.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 cho biết đơn vị vừa triển khai bổ sung hình thức thanh toán vé bằng mã QR ngân hàng tại các kiosk bán vé tự động trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo đó, từ ngày 5-6, hành khách có thể sử dụng ứng dụng Mobile Banking của các ngân hàng để thực hiện chuyển khoản thanh toán khi mua vé giấy tại các kiosk ở tất cả nhà ga trên tuyến.

Người dân có thể mua vé đi metro số 1 bằng mã QR ngân hàng tại kiosk tự động. Ảnh: HOÀNG GIANG

Việc bổ sung phương thức thanh toán mới nhằm thúc đẩy áp dụng các hình thức thanh toán hiện đại, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách khi sử dụng metro số 1.

Để sử dụng hình thức thanh toán này, hành khách trước tiên lựa chọn hành trình và số lượng vé cần mua trên kiosk bán vé tự động. Sau đó, tại mục “Hình thức thanh toán”, chọn “QR ngân hàng”.

Tiếp theo, hành khách đăng nhập ứng dụng Mobile Banking, sử dụng tính năng quét mã QR để thanh toán theo mã được hiển thị trên màn hình kiosk. Sau khi giao dịch thành công, kiosk sẽ phát hành vé giấy có chứa mã QR để hành khách quét tại cổng vào và cổng ra của các nhà ga.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 lưu ý, mỗi giao dịch chỉ được mua tối đa 5 vé và mỗi vé chỉ có giá trị cho một hành khách trong một lượt đi. Vé giấy được phát hành chỉ có giá trị sử dụng trong ngày.

Trường hợp phát sinh thắc mắc liên quan đến giao dịch thanh toán, hành khách có thể liên hệ Ngân hàng Techcombank qua tổng đài 1800.588.822 để được hỗ trợ.