Hơn 7.300 nhân lực tăng tốc thi công sân bay Long Thành trong mùa mưa 22/06/2026 18:02

Ngày 22-6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết sau gần 3 tuần triển khai phong trào thi đua 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành sân bay Long Thành, công trường dự án hiện duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công trực tiếp tham gia thi công.

Về tiến độ thi công, ACV cho biết tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án thành phần 3 đạt hơn 65.600 tỉ đồng, tương đương với gần 76% tổng giá trị các hợp đồng đã ký, nhịp độ thi công đang tiếp tục được đẩy lên sau khi chiến dịch thi đua cao điểm được phát động.

Công nhân làm việc tại sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI

Cũng theo ACV, một trong những kết quả quan trọng thời gian qua là công tác cấp điện cho dự án. ACV phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công từ trạm 110kV vào Trạm tiếp nhận điện nguồn PWR-ACV thông qua 6 lộ trung thế 22KV. Việc hoàn thành công tác đóng điện góp phần bảo đảm điều kiện cung cấp điện cho các phụ tải của dự án, phục vụ công tác thi công, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành kỹ thuật.

ACV đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan để xử lý các nội dung liên quan đến mặt bằng thi công, hạ tầng điện nước, giao thông kết nối và bàn giao giữa các gói thầu theo từng khu vực cụ thể. Các mốc phối hợp được kiểm soát trên cơ sở kế hoạch thi công chi tiết, điều kiện thực tế tại công trường và yêu cầu vận hành đồng bộ của toàn dự án.

Riêng nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành, đã hoàn thành phần kết cấu chính, đang trong giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị. Hiện đã bước vào mùa mưa, ACV cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng các phương án ứng phó, bảo đảm thi công liên tục trong điều kiện thời tiết bất lợi.