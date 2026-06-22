Sẽ gắn cảm biến để ngăn tình trạng mất chóp nón trên đường bộ cao tốc Bắc - Nam 22/06/2026 14:22

(PLO)- Cục Đường bộ cho biết sẽ nghiên cứu gắn cảm biến vào các chóp nón cảnh báo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam nhằm hạn chế tình trạng thất lạc, bị lấy cắp và bảo đảm thiết bị luôn sẵn sàng khi xe gặp sự cố.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn phân kỳ hiện nay được đầu tư với quy mô hai làn xe mỗi chiều, một số đoạn chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Vì vậy, khi phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, tài xế nhiều trường hợp buộc phải dừng ngay trên làn xe đang lưu thông.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn rất cao nếu không có cảnh báo từ xa để các phương tiện phía sau giảm tốc độ và chuyển hướng kịp thời.

Thời gian qua ngành đường bộ ghi nhận nhiều chóp nón đặt trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam bị biến mất. Ảnh: V.LONG

Để giảm rủi ro, thời gian Cục Đường bộ bố trí sẵn các chóp nón và thiết bị cảnh báo dọc tuyến để tài xế chủ động sử dụng khi xe gặp sự cố. Theo đó, khi cần thiết, người lái có thể lấy chóp nón đặt phía sau xe nhằm tạo khoảng cảnh báo an toàn cho các phương tiện đang lưu thông.

Tuy nhiên, theo Cục Đường bộ, sau khi sử dụng xong, một số tài xế không đặt lại chóp nón về vị trí ban đầu. Thậm chí có trường hợp mang luôn chóp nón lên xe cá nhân hoặc lấy cắp, khiến các thiết bị cảnh báo bị thiếu hụt, ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ cho các phương tiện gặp sự cố sau đó.

Liên quan vấn đề này, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ, cho biết đơn vị đang nghiên cứu phương án gắn cảm biến vào các chóp nón nhằm giám sát việc sử dụng, hạn chế thất lạc và kịp thời phát hiện các trường hợp lấy cắp.

Theo ông Thái, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn bảo đảm các thiết bị cảnh báo luôn có sẵn trên tuyến, phục vụ người tham gia giao thông trong những tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh giải pháp kỹ thuật, Cục Đường bộ cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người lái xe.

“Lái xe khi cần có thể lấy chóp nón sử dụng để bảo đảm an toàn. Nhưng sau khi dùng xong cần đặt lại vị trí cũ để người khác tiếp tục sử dụng. Đây là việc làm nhỏ nhưng thể hiện trách nhiệm và văn hóa giao thông”- ông Thái nhấn mạnh.

Ghi nhận thực tế, nhiều tài xế đánh giá việc bố trí sẵn thiết bị cảnh báo trên cao tốc mang lại hiệu quả rõ rệt.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ngụ ở xã Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết hiện tuyến cao tốc Bắc - Nam nhiều đoạn mới có hai làn xe mỗi chiều, trong khi khoảng cách giữa các vị trí dừng khẩn cấp có thể lên tới 4-5 km.

“Nếu xe gặp sự cố thì việc đưa xe tới điểm dừng đã khó, tìm vật để cảnh báo từ xa lại càng khó hơn vì xung quanh chủ yếu là đồi núi hoặc đồng ruộng”- anh Tuấn nói.

Theo anh, việc cơ quan quản lý bố trí sẵn chóp nón và thiết bị cảnh báo dọc tuyến là giải pháp thiết thực, giúp tài xế xử lý tình huống an toàn hơn.

“Tài xế cần thì lấy dùng, dùng xong lại trả về chỗ cũ cho người khác. Làm được như vậy sẽ rất văn minh và ai cũng được hưởng lợi”- anh Tuấn chia sẻ.