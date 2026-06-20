Xe buýt số 41 sẽ được thay thế bằng xe điện 20/06/2026 13:38

(PLO)- Từ ngày 20-6, tuyến xe buýt số 41 Bến xe Miền Tây – Ngã tư Bốn Xã – Bến xe An Sương chính thức đưa xe buýt điện mới vào hoạt động.

Ngày 20-6,Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, Sở Xây dựng cho biết hôm nay tuyến xe buýt số 41 sẽ sử dụng xe buýt điện mới.

Đây là dòng xe Kim Long, có sức chứa 60 chỗ, được trang bị hệ thống máy lạnh hiện đại nhằm tăng sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách trong suốt hành trình.

Tuyến xe buýt này vẫn giữ nguyên lộ trình kết nối từ Bến xe Miền Tây đến Bến xe An Sương qua khu vực Ngã tư Bốn Xã, cự ly 22,15 km. Thời gian thực hiện mỗi chuyến khoảng 60 phút và khai thác 144 chuyến mỗi ngày. Thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ 20 phút.

Tuyến xe buýt số 41 sẽ được chuyển đổi qua xe điện. Ảnh: ĐT

Lộ trình như sau:

Lượt đi: Bến xe Miền Tây - Đường Kinh Dương Vương - Đường Tên Lửa - Đường 17A - Đường 34 - Đường số 1 - Đường Tên Lửa - Tỉnh lộ 10 - Đường Mã Lò - Đường Lê Văn Quới (Ngã tư Bốn Xã) - Đường Bình Long - Đường Văn Cao - Đường Tân Hương - Đường Độc Lập - Đường Tân Sơn Nhì - Đường Gò Dầu - Đường Cầu Xéo - Đường Tân Kỳ Tân Quý - Đường Lê Trọng Tấn - Đường Tây Thạnh - Đường Trường Chinh - Đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22 - Quay đầu tại Công ty Việt Hưng) - Bến xe An Sương.

Lượt về: Bến xe An Sương - Đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22) - Đường Trường Chinh - Đường Tây Thạnh - Đường Lê Trọng Tấn - Đường Tân Kỳ Tân Quý - Đường Cầu Xéo - Đường Gò Dầu - Đường Tân Sơn Nhì - Đường Độc Lập - Đường Tân Hương - Đường Văn Cao - Đường Bình Long - (Ngã tư Bốn xã) - Đường Lê Văn Qưới - Đường Mã Lò - Tỉnh lộ 10 - Đường Tên Lửa - Đường số 1 - Đường số 34 - Đường số 17A - Đường Tên Lửa - Đường Kinh Dương Vương - Bến xe Miền Tây.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết: Việc đưa phương tiện mới vào khai thác trên tuyến 41 được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, mang đến trải nghiệm đi lại thuận tiện, an toàn và thoải mái hơn cho người dân.

Đây cũng là một trong những nỗ lực của TP.HCM trong quá trình từng bước hiện đại hóa mạng lưới xe buýt, thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, góp phần xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh và phát triển bền vững.