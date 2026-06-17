Hà Nội: Cá chết nổi trắng hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô 17/06/2026 12:14

(PLO)- Sáng 17-6, nhiều người dân tập thể dục quanh hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô phường Nghĩa Đô, Hà Nội bất ngờ phát hiện hàng loạt cá chết nổi dày đặc trên mặt hồ.

Theo ghi nhận, nhiều xác cá trôi dạt vào ven bờ, nổi thành từng mảng trắng trên mặt hồ. Một số cá đã trương phình, phân hủy khiến khu vực quanh hồ xuất hiện mùi hôi tanh, ảnh hưởng đến người dân đến vui chơi, tập thể dục trong công viên.

Ông Nguyễn Văn D. (người dân sống gần Công viên Nghĩa Đô) cho biết ông thường xuyên đi bộ quanh hồ vào buổi sáng nhưng chưa từng chứng kiến tình trạng cá chết nhiều như lần này.

Cá chết nổi trắng góc hồ điều hoà Công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ảnh: TP

“Lượng cá chết rất lớn, mùi hôi bốc lên khó chịu, ảnh hưởng đến việc tập thể dục và sinh hoạt của người dân xung quanh” - ông D. nói.

Một số người dân cho rằng tình trạng cá chết có thể liên quan đến nguồn nước đổ vào hồ. Theo phản ánh, những ngày gần đây, nước từ các cống thoát chảy vào hồ có màu đục, xuất hiện mùi bất thường trước khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Lực lượng chức năng vớt cá chết trên mặt hồ. Ảnh: TP

Ngay sau khi nhận được phản ánh, chính quyền phường Nghĩa Đô đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo phường Nghĩa Đô cho biết hiện tượng cá chết nổi trên mặt hồ và trôi dạt vào bờ bắt đầu xảy ra từ sáng 17-6. Dù công viên thuộc địa bàn quản lý của phường, nhưng phần mặt nước hồ điều hòa do đơn vị thoát nước quản lý.

Cá chết nổi kèm với rác bốc mùi hôi thối khắp khu vực hồ điều hoà Công viên Nghĩa Đô. Ảnh: TP

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định thời gian gần đây mực nước trong hồ được hạ thấp để phục vụ thi công trạm bơm ở cuối công viên. Việc này khiến lượng oxy hòa tan trong nước giảm.

Bên cạnh đó, khi mực nước hồ thấp, nhiều nguồn nước khác vẫn tiếp tục đổ vào hồ, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm. Hai yếu tố trên được xác định là nguyên nhân bước đầu dẫn đến tình trạng cá chết.

Clip tình trạng cá chết nổi tại hồ điều hoà Công viên Nghĩa Đô vào sáng ngày 17-6-2026.

Để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, ngay trong sáng cùng ngày, phường Nghĩa Đô đã yêu cầu đơn vị thoát nước khẩn trương vớt toàn bộ số cá chết trên mặt hồ, tránh tình trạng phân hủy gây mùi hôi và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Đồng thời, đơn vị thi công dự án được yêu cầu huy động thiết bị, lắp đặt hệ thống sục khí nhằm bổ sung oxy cho hồ, ngăn chặn tình trạng cá tiếp tục chết.

Các chuyên gia môi trường nhận định, hiện tượng cá chết hàng loạt tại các hồ đô thị thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân như ô nhiễm hữu cơ, nước thải chưa qua xử lý, thiếu oxy hòa tan do thời tiết nắng nóng hoặc sự thay đổi đột ngột về chất lượng nước.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ việc tại hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô vẫn cần chờ kết quả kiểm tra, đánh giá của các cơ quan chức năng.