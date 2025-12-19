Cá ‘khủng’ nghi là hải tượng long Amazon chết nổi trên mặt hồ ở Đà Nẵng 19/12/2025 19:40

Ngày 19-12, tại khu vực hồ Trước Đông (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), người dân phát hiện ba cá thể cá lạ, nghi là cá hải tượng long chết nổi trên mặt hồ. Trong đó, hai cá thể đã được người dân vớt lên và mang đi, trên mặt hồ còn một xác cá đang phân hủy, bốc mùi hôi.

Cá 'khủng' nghi là hải tượng long Amazon. Ảnh: Người dân cung cấp

Hình ảnh do người dân địa phương ghi lại cho thấy, hai cá thể cá được vớt lên có chiều dài khoảng 1 m, trọng lượng mỗi con hơn 20 kg.

Xác cá được đưa lên khu vực đường Hoàng Văn Thái, cạnh hồ Trước Đông, để lại nhiều vảy cá rơi vãi có độ cứng tương tự vỏ sò. Cá thể còn lại nổi lềnh bềnh trên mặt hồ được cho là đã chết từ 1 - 2 ngày trước, đã xuất hiện mùi hôi và ruồi nhặng bâu quanh.

UBND xã Bà Nà cho hay đã tiếp nhận thông tin, cử cán bộ đến hiện trường ghi nhận, xác minh và xử lý. Đồng thời tiếp tục theo dõi trong 1 - 2 ngày tới nhằm kịp thời phát hiện nếu xảy ra hiện tượng cá chết bất thường.

Một số người dân địa phương nhận định, các cá thể cá này có thể do người từ nơi khác mang đến phóng sinh. Tuy nhiên do môi trường nước thay đổi nên không thể thích nghi được.

Một cá thể nổi trên hồ nước. Ảnh: PV

Hồ Trước Đông là hồ nước ngọt tự nhiên nằm dọc tuyến đường dẫn lên khu du lịch Bà Nà Hills. Lòng hồ có nhiều loài cá sinh sống như rô phi, cá lóc…

Tìm hiểu của PV, cá hải tượng (tên khoa học Arapaima gigas) là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ). Đây không phải loài bản địa của Việt Nam.

Khi trưởng thành, trọng lượng trung bình của cá vào khoảng 100 – 200 kg, dài khoảng 2 m. Đây là loài vật có tập tính ăn tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái nếu bị thả vào môi trường tự nhiên không phù hợp.