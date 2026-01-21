TP.HCM làm gì để xử lý khối lượng rác tăng gấp đôi dịp Tết? 21/01/2026 20:17

(PLO)- Từ ngày 28 đến 30 - 12 âm lịch, khối lượng rác sinh hoạt sẽ tăng khoảng 140 - 200% so với thường ngày.

Sở NN&MT TP.HCM vừa xin ý kiến UBND TP.HCM về việc thực hiện công tác vệ sinh công cộng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngành vệ sinh làm việc cả ngày lẫn đêm dịp Tết

Theo báo cáo của Sở NN&MT, dịp cao điểm Tết Nguyên đán khối lượng rác sinh hoạt cần phải thu gom, vận chuyển về các khu xử lý thường tăng cao so với thường ngày.

Hiện nay, mỗi ngày tại TP.HCM, trung bình có khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt. Theo số liệu thống kê trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 30 - 12 âm lịch, khối lượng rác sinh hoạt tăng khoảng 140 - 200% so với thường ngày.

Nguyên nhân do hoạt động vệ sinh nhà cửa, đường phố, trang trí tết, hoạt động mua sắm, tiêu dùng tăng cao.

Chính vì vậy, để bảo chất lượng vệ sinh môi trường, góp phần làm sạch đẹp đường phố trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Sở NN&MT kiến nghị UBND TP cho phép toàn ngành vệ sinh làm việc cả ngày lẫn đêm.

Đồng thời chấp thuận cho các phương tiện chuyên dụng được lưu thông trong thời gian cao điểm từ ngày 14-2 đến hết ngày 22-2 (từ ngày 27 - 12 âm lịch đến hết mùng 6 Tết) để tổ chức thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, trên toàn địa bàn TP.

Đặc biệt là đối với các khu vực tổ chức đường hoa xuân và các địa điểm tổ chức lễ hội pháo hoa vào ngày giao thừa.

Sở NN&MT yêu cầu các phương tiện chuyên dụng phải đảm bảo chất lượng vệ sinh, không để phát sinh tình trạng rơi vãi rác sinh hoạt và nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động thu gom, vận chuyển.

Sở NN&MT cũng đề xuất cho các đơn vị trong ngành vệ sinh được nghỉ các ngày 17-2 và 18-2 (mùng 1, mùng 2 Tết).

Tuy nhiên trong thời gian này, UBND cấp xã tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện việc bố trí đủ số lượng nhân sự, phương tiện chuyên dụng phù hợp để duy trì công tác quét dọn vệ sinh đường phố, khu vực công cộng, thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng, vớt rác trên sông, kênh, rạch, bờ biển...

Đồng thời ngày 17-2 và 18-2, các đơn vị cũng phải bố trí nhân sự vận chuyển rác sinh hoạt tại các tuyến đường chính trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh, trong những ngày Tết Nguyên đán.

Các công trình phải thu dọn gọn gàng trước 10-2

Để đảm bảo vệ sinh trong dịp Tết Nguyên đán, Sở NN&MT sẽ là đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết về triển khai thực hiện công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt của ngành vệ sinh phục vụ Tết Nguyên để làm cơ sở cho UBND cấp xã và các đơn vị cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cùng phối hợp tổ chức thực hiện.

Sở NN&MT cũng sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các đơn vị có chức năng liên quan thực hiện: kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm hành chính trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.

Sở NN&MT kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng rà soát và thực hiện công tác cắt tỉa cành cây trên đường phố (nếu cần thiết), thu dọn và vận chuyển các cành cây đi xử lý ngay trong ngày để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên cần hạn chế (trừ trường hợp khẩn cấp) thực hiện công tác cắt tỉa cành cây xanh từ ngày 10-2 hết ngày 22-2.

Sở Xây dựng TP.HCM phải đảm bảo công tác chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường, nơi công cộng trên địa bàn TP. Đặc biệt là các nơi tổ chức các sự kiện lễ hội, vui chơi giải trí cho người dân dịp Tết Nguyên đán.

Song song đó, Sở Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư của các công trình đang thi công địa bàn TP thực hiện việc thu dọn gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ và tạo vách bao quanh công trường trước ngày 10-2.

Cạnh đó là tiến hành kiểm tra định kỳ các công trường trong thời gian tạm ngừng thi công và có biện pháp bảo vệ, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi người thuộc các khu vực lân cận công trường.