Đồng Tháp: Kiểm tra công trình 3 tầng có dấu hiệu vi phạm trên 3 thửa đất 03/03/2026 16:32

(PLO)- Công trình 3 tầng tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp bị đình chỉ do có dấu hiệu lấn hẻm, xây dựng trên cống thoát nước công cộng.

Ngày 3-3, thông tin từ UBND phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã yêu cầu dừng thi công một công trình 3 tầng xây dựng nhà ở do có nhiều hạng mục xây dựng ngoài phạm vi được cấp phép, trong đó có phần lấn hẻm và xây dựng trên cống thoát nước công cộng.

Trước đó, ngày 2-2-2026, UBND phường Mỹ Tho tiếp nhận đơn phản ánh của nhiều người dân, đề nghị kiểm tra việc xây dựng nhà ở của bà P.H.Y tại các thửa đất số 157, 158 và 160, tờ bản đồ số 13, thuộc phường Mỹ Tho (Phường 2 trước đây). Đơn phản ánh cho rằng công trình có dấu hiệu lấn chiếm đất hẻm công cộng và xây dựng trên cống thoát nước phục vụ người dân tại khu vực.

Công trình 3 tầng có nhiều hành vi vi phạm hành chính với phạm vi rộng. Ảnh: CTV

Ngày 24-2-2026, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, đo đạc thực tế công trình. Qua kiểm tra ghi nhận, căn nhà gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu) được xây dựng theo giấy phép xây dựng do UBND TP Mỹ Tho (cũ) cấp ngày 8-11-2024, hiện vẫn đang thi công, chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, một số hạng mục có dấu hiệu xây dựng ngoài phạm vi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, một đoạn tường rào giáp hẻm Tổ 2, Khu phố 29 nằm ngoài ranh đất được cấp, dài 3,92 m, cao 3,8 m, chiều sâu từ 0,53 m đến 0,65 m.

Đáng chú ý, tầng trệt của công trình xây dựng chiếm toàn bộ mặt cống nằm giữa thửa đất 157 và các thửa 158, 160, với chiều dài 3,55 m + 7,49 m; chiều rộng dao động từ 0,45 m đến 0,70 m. Phần diện tích này tiếp tục bị sử dụng ở tầng 2, tầng 3 và mái bê tông cốt thép, nằm trên không gian cống công cộng với kích thước tương tự.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công toàn bộ các hạng mục xây dựng trên mặt cống, trên không gian công cộng và phần xây dựng trên đất hẻm ngoài phạm vi được cấp giấy chứng nhận.

Theo UBND phường Mỹ Tho, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp do công trình xây dựng trên 3 thửa đất khác nhau, giữa các thửa có tuyến cống công cộng; bề rộng hẻm theo giấy chứng nhận không trùng khớp với thực tế (thực tế lớn hơn); thời điểm kiểm tra chủ hộ vắng mặt; phạm vi vi phạm rộng, có nhiều hành vi vi phạm hành chính.

Hiện địa phương đang tiếp tục thu thập hồ sơ gốc các giấy chứng nhận để củng cố hồ sơ, lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Y theo quy định. UBND phường Mỹ Tho khẳng định nội dung phản ánh của người dân là có cơ sở để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.