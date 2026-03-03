Rà soát các dự án đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đồng Nai 03/03/2026 15:38

Ngày 3-3, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương trong địa bàn tỉnh rà soát việc triển khai các dự án đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025.

Theo văn bản, UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025 nhằm chủ động phòng ngừa và triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm tiêu cực, tham nhũng lợi ích nhóm gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước.

Từ đó yêu cầu các dự án phải được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Dự án khu dân cư theo quy hoạch tại xã Tân An do Công ty Đông Việt làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình thu hồi đất. Ảnh: VŨ HỘI.

Việc triển khai các dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy trình, trình tự, thủ tục, bảo đảm được đánh giá, thẩm tra, nhất là việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, giao đất đối với các dự án có quy mô lớn, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, các dự án triển khai gấp.

Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, nhất là quy trình, thủ tục, điều kiện đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt...

Việc cấp mỏ và tổ chức khai thác mỏ vật liệu tại các dự án phải bảo đảm đúng đối tượng, việc khai thác, sử dụng đúng mục đích, không để trục lợi, thất thoát tài nguyên.

Cần phải rà soát cơ chế kiểm tra, giám sát, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đã được cấp phép đầu tư, thu hồi các dự án chậm đầu tư, tuyệt đối không để dự án treo, quy hoạch treo, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu kết quả rà soát nếu phát hiện điểm hạn chế cần kịp thời chấn chỉnh theo thẩm quyền để việc triển khai các dự án đúng quy định pháp luật. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, sai phạm, các đơn vị cần chủ động chuyển cơ quan thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm theo quy định.