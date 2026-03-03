Bắt giữ nghi can chém cha mẹ vợ cũ ngay trong phòng ngủ 03/03/2026 10:09

(PLO)- Do mâu thuẫn với vợ cũ, Phát mang dao tìm đến nhà rồi xông vào chém hai người từng là cha, mẹ vợ.

Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Thành Phát (31 tuổi, trú tại phường Phước Long).

Theo thông tin ban đầu, tối 26-2, Phát nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị AT (29 tuổi, trú tại xã Phú Nghĩa). Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phát nhắn tin đe dọa chị T.

Nguyễn Thành Phát bị bắt giữ sau khi gây án rồi lẩn trốn. Ảnh: CÔNG AN

Đêm cùng ngày, Phát lấy dao, lái xe đạp điện đến nhà vợ cũ. Khi đến nơi, Phát đi vào phòng ngủ của bố mẹ chị T rồi dùng rựa tấn công hai người gây thương tích. Sau khi gây án, Phát nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Nghĩa phối hợp Công an phường Phước Long và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương truy xét.

Chỉ 10 giờ sau khi gây án, công an đã bắt giữ Phát và thu giữ hung khí cách hiện trường 7 km khi nghi can đang trên đường bỏ trốn.