2 học sinh tiểu học chết đuối khi đi câu cá

(PLO)- Hai học sinh tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk bị đuối nước, tử vong khi đi câu cá.
Ngày 1-3, ông Nguyễn Đức Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Y Jút ở xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, cho hay trường đã báo cáo các cơ quan chức năng vụ tai nạn đuối nước khiến hai học sinh của trường tử vong.

Các nạn nhân được xác định là cháu YSRN (10 tuổi, học sinh lớp 3) và cháu YMN (8 tuổi, học sinh lớp 2, đều ngụ buôn Ye, xã Ea Knuếc).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện trên bờ hồ Ea Wul ở buôn Ye, xã Ea Knuếc có hai đôi dép, dụng cụ câu cá nhưng không thấy người.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân xuống hồ tìm kiếm thì phát hiện hai cháu nhỏ bị đuối nước.

Khi đưa hai cháu nhỏ lên bờ, người dân lập tức sơ cứu. Tuy nhiên, cả hai cháu nhỏ đều đã tử vong.

