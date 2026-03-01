Tình hình eo biển Hormuz lúc này, sau khi có tin Iran ra cảnh báo đóng? 01/03/2026 07:11

(PLO)- Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng, lưu lượng tàu giảm mạnh, nhiều tàu chở dầu quay đầu sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đài CNN đưa tin.

Theo dữ liệu theo dõi hành trình mới nhất từ hãng phân tích Kpler, một số tàu chở dầu đã phải quay đầu để tránh đi qua eo biển Hormuz - vùng biển hẹp nằm giữa bờ biển phía Nam Iran và mũi phía Bắc của Oman.

Kpler cho biết tuyến hàng hải huyết mạch nằm giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman này đã ghi nhận lưu lượng tàu thuyền sụt giảm khoảng 20-25% kể từ chiều tối 28-2 (theo giờ địa phương).

Các tàu thuyền cơ động xung quanh một tàu chở dầu trong cuộc tập trận quân sự của Iran tại eo biển Hormuz ngày 17-2. Ảnh tư liệu: SepahNews/AFP

Trao đổi với CNN, ông Dimitris Ampatzidis - nhà phân tích rủi ro cấp cao tại Kpler - cho biết từ khoảng 19 giờ ngày 28-2 (giờ địa phương), “phần lớn tàu thuyền trong khu vực hoặc đã quay đầu, chạy cầm chừng, hoặc chuyển hướng sang các tuyến đường thay thế bên ngoài eo biển”.

Ông Emmanuel Bellostrino, Giám đốc bộ phận dầu thô của Kpler, thông tin thêm với CNN rằng ít nhất bốn Tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) dường như đã quay đầu khỏi vịnh Ba Tư vào, ngay sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích Iran và Tehran có động thái đáp trả.

Bốn tàu này có tổng sức chứa khoảng 8 triệu thùng dầu, thuộc sở hữu của các công ty Orbiter (Mỹ), Universal Victor (Hàn Quốc), Mitake (Panama) và Trikwong Venture (Hong Kong, Trung Quốc).

Chiều cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thuộc quân đội Anh cho biết nhiều tàu thuyền hoạt động trong vịnh đã báo cáo về việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Tuy nhiên, UKMTO lưu ý rằng cơ quan này chưa thể xác minh độc lập các báo cáo trên. Phía Iran cũng chưa chính thức xác nhận ban hành lệnh phong tỏa nêu trên.

UKMTO cũng nhấn mạnh rằng theo luật pháp quốc tế, “tàu thuyền vẫn được tự do lưu thông trên vùng biển quốc tế”, ngay cả khi các quốc gia hoặc lực lượng quân sự thiết lập vùng cảnh báo nhằm giảm thiểu nguy cơ vô tình đụng độ với các tàu dân sự.

Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã khuyến cáo các tàu thuyền nên tránh xa khu vực eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư, vịnh Oman và biển Ả Rập nếu có thể.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó đã phát đi cảnh báo: “Do tình hình mất an ninh quanh eo biển xuất phát từ các hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel cùng động thái đáp trả của Iran, việc di chuyển qua eo biển vào lúc này là không an toàn”.