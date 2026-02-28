Căng thẳng Iran-Mỹ-Israel: Loạt nước Trung Đông chỉ trích gay gắt Tehran; EU, Nga, Ukraine lên tiếng 28/02/2026 18:01

(PLO)- Iran xác nhận tập kích nhiều căn cứ Mỹ tại Vùng Vịnh, khiến UAE, Bahrain phản ứng gay gắt, châu Âu cảnh báo tình hình Trung Đông cực kỳ nguy hiểm, kêu gọi bảo vệ dân thường.

Ngày 28-2, Iran xác nhận đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ và đồng minh tại khu vực Vùng Vịnh, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.

Đồng loạt nổ lớn khắp Trung Đông

Theo hãng thông tấn Fars, các mục tiêu bị nhắm tới gồm căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Al-Salem tại Kuwait, căn cứ không quân Al-Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và một căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain.

Cùng thời điểm, hãng tin AFP cho biết đã ghi nhận các vụ nổ tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lan rộng trong khu vực.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tên lửa rơi xuống nơi đặt căn cứ hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain ngày 28-2. Ảnh: RT

Trong khi đó, quân đội Jordan cho biết đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo trên không phận nước này. Hiện chưa rõ bên nào là lực lượng đã phóng các tên lửa nói trên.

Hãng hàng không Air India thông báo đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay tới khu vực Trung Đông do tình hình an ninh đang diễn biến phức tạp.

Trung Đông chỉ trích gay gắt Iran

. Trước diễn biến trên, UAE cho biết nước này đã trở thành mục tiêu của các tên lửa đạn đạo do Iran phóng đi, song hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công một số quả, theo hãng tin Al Jazzera.

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận mảnh vỡ từ tên lửa rơi xuống khu dân cư ở Abu Dhabi, gây thiệt hại vật chất và khiến một người mang quốc tịch châu Á thiệt mạng.

Bộ này lên án mạnh mẽ cuộc tấn công, nhấn mạnh sự phản đối tuyệt đối đối với việc nhắm vào các mục tiêu dân sự, cơ sở hạ tầng và thiết chế quốc gia, coi đây là hành động leo thang nguy hiểm, đe dọa trực tiếp an ninh và an toàn của thường dân, đồng thời làm suy yếu ổn định khu vực.

UAE khẳng định đây là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, đồng thời bảo lưu toàn quyền đáp trả và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ, cho biết nước này hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa.

. Bahrain cũng xác nhận các cuộc tấn công đã nhằm vào những địa điểm và cơ sở trên lãnh thổ nước này, gọi đây là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh của vương quốc.

. Theo hãng thông tấn Qatar, Bahrain mô tả các đòn tập kích là “những cuộc tấn công phản bội”, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia cũng như sự an toàn của công dân và người cư trú.

Qatar lên án vụ tấn công bằng tên lửa của Iran, đồng thời khẳng định bảo lưu quyền đáp trả.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết nước này bảo lưu quyền phản ứng trước cuộc tấn công của Iran, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh việc lãnh thổ Qatar bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa đạn đạo là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, một hành động tấn công trực tiếp nhằm vào an ninh của nước này, đồng thời là bước leo thang không thể chấp nhận, đe dọa nghiêm trọng an ninh và ổn định của toàn khu vực.

Đòn không kích của Israel được cho là đã đánh trúng một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Iran. Ảnh: Al Jazeera/IRNA

. Saudi Arabia đã lên án “bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất” các cuộc tấn công của Iran nhằm vào UAE, Bahrain, Qatar, Jordan và Kuwait.

Riyadh cảnh báo sẽ có “những hệ quả nghiêm trọng” nếu tình trạng tiếp tục vi phạm “chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế” không được chấm dứt.

. Trong khi đó, Syria thông báo đóng một phần không phận nhằm bảo đảm an toàn hàng không. Cơ quan Hàng không Dân dụng Syria cho biết các hành lang hàng không phía nam sẽ bị đóng cửa từ 12 giờ trưa 28-2 (theo giờ địa phương), kéo dài trong thời gian 12 giờ.

. Trước những diễn biến mới, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, bà Kaja Kallas, nhận định tình hình tại Trung Đông đang trở nên “nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi các bên bảo vệ dân thường và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Bà cho biết đã trao đổi với Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar cùng nhiều ngoại trưởng trong khu vực, đồng thời phối hợp với các đối tác Ả Rập nhằm thúc đẩy con đường ngoại giao.

Theo bà Kallas, mạng lưới lãnh sự của EU đang điều phối việc sơ tán công dân, trong bối cảnh khối này rút lực lượng không thiết yếu khỏi khu vực để bảo đảm an toàn.

. Anh tái khẳng định rằng Iran tuyệt đối không được phép phát triển vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi công dân Anh tại Bahrain, Kuwait, Qatar và UAE lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn.

“Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân, và đó là lý do vì sao chúng tôi luôn ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp thông qua đàm phán” - một người phát ngôn chính phủ Anh cho biết.

. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố rằng làn sóng leo thang hiện nay tại Iran xuất phát từ chính các nhà chức trách nước này, đồng thời nhấn mạnh Kiev đứng về phía người dân Iran và tiếp tục kêu gọi thay đổi chính quyền tại đây.

“Nguyên nhân của những diễn biến hiện nay chính là tình trạng bạo lực và sự miễn trừng phạt của chế độ Iran, đặc biệt là các vụ sát hại và đàn áp những người biểu tình ôn hòa - điều đã trở nên đặc biệt phổ biến trong những tháng gần đây” - Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ.

. Nga đã kêu gọi Mỹ và Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nhấn mạnh rằng tình hình cần được “đưa trở lại quỹ đạo giải pháp chính trị và ngoại giao”.

Bộ này khẳng định Nga vẫn sẵn sàng, như trước đây, hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, sự tôn trọng lẫn nhau và cân bằng lợi ích giữa các bên.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thì cáo buộc Mỹ đã lợi dụng các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran như một “vỏ bọc” trước khi tiến hành các hoạt động quân sự.

“‘Người kiến tạo hòa bình’ một lần nữa đã bộc lộ bộ mặt thật của mình” - ông Medvedev viết trên X.

“Những cuộc đàm phán với Iran chỉ là một chiến dịch che đậy. Không ai nghi ngờ điều đó. Và cũng không ai thực sự muốn đạt được bất kỳ thỏa thuận nào” - ông Medvedev nhận định.

Trong khi đó, ông Leonid Slutsky, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga, đã kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới tình hình xung quanh cuộc tấn công phối hợp giữa Israel và Mỹ nhằm vào Iran, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, tình hình hiện nay đòi hỏi phải tổ chức một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn một kịch bản có thể làm bùng phát Chiến tranh thế giới thứ ba” - chính trị gia cấp cao của Nga nhấn mạnh.

Ông Slutsky cho rằng cuộc tấn công này là hành động gây hấn có chủ ý, đồng thời là sự leo thang nguy hiểm, tiềm ẩn những hệ quả cực kỳ tiêu cực đối với toàn bộ khu vực.

Iran chưa bình luận về các thông tin trên.