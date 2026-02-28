Có tin Mỹ phối hợp Israel tấn công Iran 28/02/2026 14:17

(PLO)- Các nguồn tin quan chức Mỹ và an ninh Israel đều chia sẻ rằng đòn không kích Iran sáng 28-2 là một chiến dịch phối hợp của Washington và Tel Aviv.

Ngày 28-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz cho biết Tel Aviv đã tiến hành “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran vào sáng 28-2.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz (trái). Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Một nguồn tin an ninh Israel chia sẻ với kênh Channel 12 cho biết cuộc tấn công đang diễn ra tại Iran là một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Đài CNN và tờ The Times of Israel sau đó cũng dẫn nhiều nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Washington đã phối hợp cùng Tel Aviv tấn công Iran.

Theo nguồn tin của CNN, cuộc tấn công đang diễn ra ở Iran “không phải một đợt tấn công nhỏ".

Chiến dịch chung Mỹ-Israel được chuẩn bị trong nhiều tháng, đòn tấn công ban ngày nhằm gây bất ngờ cho Iran.

Chính phủ Israel tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dự báo Iran sẽ trả đũa bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Sau các cuộc không kích nhằm vào Iran, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel đã yêu cầu người dân trên toàn Israel chỉ tiến hành các hoạt động thiết yếu.

Theo các biện pháp hạn chế mới được công bố, mọi hình thức tụ tập đông người, đi làm và đến trường đều bị cấm. Ngoại lệ chỉ áp dụng đối với những lĩnh vực mà Israel gọi là “các ngành đặc biệt”.

Đại sứ quán Mỹ tại Qatar đã áp dụng biện pháp trú ẩn tại chỗ đối với toàn bộ nhân viên, đồng thời khuyến nghị công dân Mỹ cũng làm điều tương tự cho đến khi có thông báo mới.