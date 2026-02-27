Những gì được biết về cuộc điều trần của vợ chồng cựu Tổng thống Clinton liên quan tỉ phú ấu dâm Epstein 27/02/2026 15:00

(PLO)- Việc cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ra điều trần diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân chủ với đảng Cộng hòa.

Sau cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Tổng thống Bill Clinton ngày 27-2 sẽ xuất hiện trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về mạng lưới do tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein điều hành, theo kênh Al Jazeera.

Cả hai buổi điều trần diễn ra tại Chappaqua, bang New York, nơi vợ chồng ông Clinton sinh sống. Phiên làm việc sẽ được ghi âm và lập biên bản. Ban đầu, vợ chồng ông Clinton từ chối ra làm chứng với lý do cuộc điều tra mang động cơ chính trị.

Cuối cùng, họ đồng ý xuất hiện sau khi Hạ viện phát tín hiệu sẵn sàng tiến tới một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng để buộc tội khinh thường Quốc hội, bước đi có thể dẫn tới truy tố hình sự.

“Không ai cáo buộc vợ chồng Clinton có hành vi sai trái. Chúng tôi chỉ có rất nhiều câu hỏi” - ông James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, cho biết.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trả lời phỏng vấn sau phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện ngày 26-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Đường tới phiên điều trần

Việc hai chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân chủ ra điều trần diễn ra sau nhiều tháng trao đổi căng thẳng giữa hai người và ông Comer.

Buổi lấy lời khai của cựu Tổng thống Bill Clinton ban đầu được yêu cầu vào tháng 10-2025 và sau đó dời sang tháng 12-2025. Ông từ chối xuất hiện với lý do dự tang lễ. Một trát đòi triệu tập tiếp theo ấn định ngày mới là 13-1, nhưng ông cũng không tham dự.

Buổi lấy lời khai của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ban đầu được lên lịch vào ngày 9-10-2025, sau đó chuyển sang ngày 18-12-2025. Một trát triệu tập khác ấn định ngày 14-1, song bà cũng không xuất hiện.

Vợ chồng ông Clinton cho rằng các trát triệu tập không hợp lệ về mặt pháp lý và phát ngôn ông Comer nhắm vào họ trong khuôn khổ điều mà cả hai mô tả là một chiến dịch trả đũa chính trị rộng lớn hơn, có liên quan Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, đầu tháng này, vợ chồng cựu tổng thống không chỉ đồng ý ra làm chứng mà còn đề nghị các buổi lấy lời khai nên được tổ chức công khai. Theo lập luận của họ, điều này sẽ cho người dân trên khắp nước Mỹ thấy rằng hai người không có gì phải che giấu, đồng thời giảm thiểu việc hạ nghị sĩ Cộng hòa trong ủy ban chính trị hóa lời khai của cả hai.

Cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện

Ủy ban Giám sát Hạ viện đang xem xét các vấn đề liên quan ông Epstein và mạng lưới cộng sự của ông ta.

Tỉ phú Epstein là một nhà tài chính người Mỹ và là tội phạm tình dục đã bị kết án. Ông này lợi dụng khối tài sản lớn cùng các mối quan hệ xã hội cấp cao để điều hành một đường dây buôn bán tình dục kéo dài suốt một thập niên, liên quan hàng chục bé gái vị thành niên.

Năm 2019, các công tố viên liên bang truy tố ông Epstein về tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên, cáo buộc ông này tổ chức một đường dây tuyển mộ và lạm dụng các bé gái chưa đủ tuổi tại nhiều bất động sản của mình.

Tỉ phú này qua đời trong phòng giam ở New York vào tháng 8-2019 khi đang chờ xét xử; giới chức kết luận nguyên nhân là tự tử.

Không có bằng chứng cho thấy ông Bill Clinton hoặc bà Hillary Clinton có hành vi sai trái liên quan ông Epstein. Tuy nhiên, sự chú ý gia tăng sau khi tên ông Bill Clinton xuất hiện trong một loạt lớn tài liệu tòa án liên quan ông Epstein được giải mật đầu năm 2024.

Tâm điểm chú ý bùng lên vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, khi thêm nhiều hồ sơ được công bố theo các biện pháp minh bạch liên bang, làm dấy lên áp lực chính trị mới và tạo tiền đề cho cuộc điều tra hiện nay của Quốc hội.

Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết đang tiến hành một cuộc điều tra đa chiều, chủ yếu xoay quanh các hoạt động của ông Epstein và cộng sự của ông này là ông Ghislaine Maxwell.

Cụ thể, Ủy ban điều tra các nội dung sau:

.Việc bị cho là xử lý sai sót trong cuộc điều tra của chính phủ liên bang đối với ông Epstein và ông Ghislaine Maxwell - người hiện đang bị giam giữ để chờ xét xử.

.Hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ông Epstein khi đang bị giam giữ liên bang và các cuộc điều tra sau đó.

.Hoạt động của các đường dây buôn bán tình dục, tập trung vào việc tìm ra cách để chính phủ liên bang có thể đấu tranh hiệu quả hơn với loại tội phạm này.

.Cách thức hai ông Epstein và Maxwell tìm cách lấy lòng và gây ảnh hưởng nhằm bảo vệ các hoạt động phi pháp của mình khỏi sự giám sát.

.Các khả năng vi phạm quy tắc đạo đức liên quan quan chức đương nhiệm và cựu quan chức dân cử.

Lãnh đạo Ủy ban cho biết thông tin thu thập được có thể làm cơ sở cho các cải cách lập pháp tiềm năng, bao gồm siết chặt các biện pháp chống buôn bán tình dục, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức đối với quan chức công và điều chỉnh cách áp dụng các thỏa thuận không truy tố hoặc nhận tội trong các vụ án tội phạm tình dục.

Quan hệ giữa vợ chồng Clinton và ông Epstein

Cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ảnh: HILLARY AND BILL CLINTON

Cựu Tổng thống Bill Clinton thừa nhận ông quen biết ông Epstein vào đầu những năm 2000.

Nhật ký chuyến bay và tài liệu tòa án cho thấy ông nhiều lần bay trên chuyên cơ riêng của ông Epstein.

Một phân tích của đài CNN cho thấy tên ông xuất hiện trong nhật ký chuyến bay ít nhất 16 lần trong giai đoạn 2002–2003.

Cựu tổng thống cho biết các chuyến đi đó liên quan công việc của Quỹ Clinton.

Ông Bill Clinton nói đã gặp ông Epstein thông qua những người quen chung và khẳng định các tương tác giữa hai người chỉ giới hạn trong các chuyến đi và cuộc gặp liên quan.

Trong tuyên bố năm 2019 sau khi ông Epstein bị bắt, ông Clinton cho biết ông không hề biết về hành vi phạm tội của ông Epstein vào thời điểm đó và đã không liên lạc với tỉ phú trong nhiều năm trước khi vụ bắt giữ diễn ra.

Các tài liệu tòa án được giải mật năm 2024 có nhắc đến ông Clinton nhưng không cáo buộc ông có hành vi phạm tội. Những hồ sơ công bố sau đó bao gồm các bức ảnh cho thấy ông Clinton chụp cùng ông Epstein và ông Maxwell, cũng như hình ảnh một hồ bơi tại một trong các bất động sản của ông Epstein.

Trong khi đó, không có bằng chứng công khai nào cho thấy bà Hillary Clinton có mối quan hệ trực tiếp với ông Epstein hoặc tham gia vào các hoạt động của ông này. Theo một báo cáo của tờ USA Today, tên của bà Clinton xuất hiện hơn 700 lần trong hồ sơ Epstein, trong đó phần lớn là các bài báo về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của bà được chia sẻ với tỉ phú này.

Bà Clinton khẳng định chưa từng gặp ông Epstein.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng bị chất vấn về mối liên hệ với ông Maxwell, chủ yếu trong bối cảnh các sự kiện lớn như Sáng kiến Toàn cầu Clinton.

Trả lời phỏng vấn của đài BBC ngày 17-2, bà Clinton cho biết bà đã gặp ông Maxwell “vài lần”.

Có thông tin cho rằng ông Maxwell cũng tham dự lễ cưới của Chelsea Clinton - con gái nhà Clinton - vào năm 2010.